Simeone responde a los que dicen que su fútbol es aburrido: "Que sigan"

Diego Pablo Simeone volvió a hacer una encendida defensa de su estilo en su visita de este jueves a 'El Larguero'. Cuando Manu Carreño le recordó el empate sin goles del Atlético en su visita al Valladolid y las acusaciones que recibió de practicar un fútbol aburrido el argentino fue claro: "Lo que es aburrido para uno no lo es para otro. Un 5-5 puede ser espectacular, pero hay muchos errores. En un 0-0 hay poco errores. En el segundo tiempo nosotros tuvimos un par de ocasiones".

Para el técnico insistió en la subjetividad del término. "No sé lo que se quiere decir con aburrido. Cuando hay mucha posesión y no hay tiros, cuando van de un lado a otro, para mí es aburrido. En Valladolid hubo situaciones en los dos arcos, pero es verdad que con un cero a cero siempre parece que falta algo".

Simeone aseguró que no le importa ni le molesta que le coloquen la etiqueta de técnico defensico porque "en el fútbol nadie tiene razón". "Mi búsqueda desde que llegé al Atlético fue tener un equipo competitivo, equilibrado, que me permita estar más cerca de ganar el partido que de perderlo. Y lo hemos logrado". Eso sí, reconoció que el esquema falla cuando no hay "acierto" de cara a la portería contraria, como le está pasando al Atlético esta temporada.

"No me molesta que me digan que soy defensivo. Los que se empalagan con eso, que sigan. Si son felices... Eso no me genera nada. Estoy muy convencido de lo que quiero porque sé lo que necesita el equipo. Sé por dónde hay que ir", recalcó.