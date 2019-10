La mejora del Atlético de Madrid pasa por el crecimiento de Diego Costa y Álvaro Morata. Diego Pablo Simeone lo tiene clarísimo a tenor de lo mucho que ha insistido en esa idea a su paso este jueves por 'El Larguero'. En su conversación con Manu Carreño y el equipo de deportes de la SER, el técnico rojiblanco no ha parado de mandar mensajes a sus dos nueves para dejar claro lo mucho que depende el equipo de sus goles.

Simeone ha señalado que el equipo está "muy bien" pero ha reconocido que no tiene lo que quiere en la "finalización", es decir, en el gol. "Los números no son los de Morata y Diego [Costa]. Cuando estén en sus números, el equipo dará un paso importante", ha dicho nada más empezar el programa.

Un "plus de calidad"

Desde su punto de vista, el Atlético lo está haciendo bien en todo lo que ha dominado en los últimos años, pero le falta acierto arriba. "El equipo sigue la estructura de defender bien. El plus de calidad se lo tienen que dar Costa, Morata, Vitolo y Joao Félix".

El argentino ha insistido en la necesidad de ganar pegada arriba y, una vez tras otra, ha citado a sus dos delanteros. "La diferencia siempre está en la contundencia, que tengas cercanía al gol [...] Necesitamos Costa y Morata en la mejor versión".

"Mirando desde el lugar de la clasificación vemos que hay una estructura que sostiene la falta de gol. Y eso es lo que me importa. Pero me ocupa [no me preocupa] esa falta de gol. El equipo tiene mejor juego este año, pero nos falta la parte más importante", ha vuelto a decir acordándose de sus hombres de arriba.

📻⚽🔴⚪🔴 @Simeone: "Los números de cara a la finalización es verdad que no son los habituales de Morata y Costa, pero en cuanto vuelvan a su nivel el equipo dará un paso adelante"#SimeoneConManu https://t.co/3MbwoSAfPz — El Larguero (@ellarguero) October 10, 2019

Brillo y creatividad

Y ha profundizado en esa idea. "Venimos creciendo en el juego posicional. ¿Qué nos falta? Darle brillo y creatividad a los metros finales: los centros de los laterales, la profundidad de los delanteros, los pases de los mediocentros, la rabia de cara al gol... Lo entrnemos. Y va a aparecer. Nos falta eso y que los Costa y Morata tengan el lugar que se merecen", ha comentado por enésima ocasión.

Pero ha seguido insistiendo: "Estamos a 10 de octubre. Si crecen Diego Costa y Morata tendremos posibilidades de pelear de verdad. Son muy importantes los dos. Jugar contra ellos es muy difícil. Me pongo en el lugar del equipo contrario y es muy complicado, pero tienen que estar como nosotros queremos".

De hecho, en la recta final de su conversación en El Larguero ha vuelto a dejar un mensaje cuando le han preguntado por la línea a seguir por el equipo. "No nos salgamos de nuestra línea. Que no nos saquen de eso, que no nos cuenten cosas que no somos. Pero macho, al Valencia, al Leverkusen, al Athletic... Vos, Costa, a mejorar. Vos, Morata, a hacer goles...".