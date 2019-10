El rosco de España

Cuaderno de la semana. Si uno viera las cosas con un poco de distancia se daría cuenta de que es verdad: desde hace un tiempo, para entender la actualidad de este país tiene que fijarse en el tribunal Supremo. Desde que falló la sentencia de 'Pasapalabra', el supremo tiene el rosco de las cosas de España, desde la A de Alsasua a Cataluña o Franco.

Todos son sentencias pero no todo son esas sentencias. Esta semana, el Supremo ha retirado la patria potestad a un hombre que intentó matar su exmujer delante de sus dos hijos. Es una noticia relevante, porque sigue habiendo hombres con esa autoridad después de haber maltratado a sus parejas y el tribunal lanza este mensaje para que lo tengan en cuenta todos los jueces: un maltratador no puede ser un buen padre.

En el mundo, los Nobel han premiado los hallazgos de exoplanetas y, en este, se han movido las cosas de Turquía a Ecuador. Hay una reivindicación indígena que prende, con las protestas en Quito de las que su presidente, Lenin Moreno, culpa a Nicolás Maduro.

Portugal renovó el gobierno y se habló mucho de las similitudes con España. Pero sólo con los vencidos. ¿Qué pasa con los derrotados? El líder del partido democristiano se dejó 13 escaños y la misma noche electoral dimitió. Abandonó la sede de su partido cuando el escrutinio iba por el 50%. Ya no ha vuelto.

Aunque si la semana ha tenido una declaración que nos dejó una enseñanza, fue la invitación al optimismo del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, no tanto porque la economía no se esté desacelerando, sino para que los inversores -entre los que citó a las "viudas de Escocia"- no se desanimen.

Luego aprendimos que era en realidad el nombre de un fondo de pensiones. Es la lección de la semana: que no hay huecos para el romanticismo.