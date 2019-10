Hace ya unos días que Sergio Ramos comunicó su deseo de ir a los Juegos Olímpicos con la Sub-21 el próximo verano, después de la Eurocopa que termina apenas diez días antes. A pesar de conocer su opinión desde el pasado miércoles, el capitán de la selección española ha hablado del tema por primera vez este sábado, después del partido ante Noruega -que terminó con un empate-.

En esas declaraciones ante la prensa en la zona mixta del estadio, Sergio Ramos ha dejado claro que él no ha hablado en ningún momento del tema pero que, de ir a Tokio 2020, sería "una idea muy bonita" aunque "es pronto para hablar de los Juegos Olímpicos". Por ahora, el objetivo principal es clasificarse para la Eurocopa.

Yago de Vega, director del programa, ha opinado tras las palabras del capitán de La Roja: "Voy a tratar de traducir cómo ha sido la situación Juegos Olímpicos-Sergio Ramos porque le preguntan y dice 'yo no he dicho nada'. Bueno, evidentemente Sergio Ramos si no filtra esta información o no expresa a quien considera oportuno que quiere jugar los Juegos Olímpicos, sabiendo que esa información va a llegar donde tiene que llegar, nadie, jamás, se plantaría el llamar a un jugador en la situación de Ramos porque no se ha hecho históricamente en la selección española".

"Es decir, Sergio Ramos se ha valido de los medios de comunicación en este caso para que la información salga y se genere un debate. Claro, dice 'yo no he dicho nada, sería algo maravilloso, si me llaman seguramente diría que sí'. Evidentemente, si no sale de Ramos a nadie se le enciende la bombilla en su casa y dice 'oye pues Ramos puede ir a los Juegos Olímpicos'. Bueno, el primer interesado es Sergio Ramos que es el que filtra esta información, sale a los medios de comunicación y, a partir de ahí, se genera este debate del que estamos hablando todos estos días", concluye Yago de Vega.