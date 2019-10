La peor pesadilla de los ingleses

Hoy por hoy, es raro encontrarte a alguien que viva en una gran ciudad y no se queje de las hordas de turistas. Si no se quejan, es que viven en un sitio tan feo que ni la gentrificación puede arreglarlo. Y es verdad que las legiones de ingleses borrachos liándola por las calles de madrugada no son precisamente una visión agradable.

Pero, como siempre, tenemos a la historia para recordarnos que cualquier tiempo pasado fue peor. Y el día que vamos a rememorar hoy fue justamente pésimo para los ingleses. Porque ese día fueron ellos los que recibieron hordas de visitantes que no venían solo a tomar unas cervezas.

Para que os hagáis una idea de lo traumático del evento, os diré que el 14 de octubre de 1066 es probablemente la única fecha que recuerdan todos los escolares ingleses. Porque ese fue el día de la Batalla de Hastings. Una batalla que el rey de Inglaterra, Harold II, perdió contra los invasores normandos liderados por el duque Guillermo, que, lógicamente, se quedó el trono inglés y vio cómo le añadían el sobrenombre de “el Conquistador”.

Claro que también lo llamaban “el bastardo”, pero es improbable que se lo dijeran a la cara.

El rey Harold, que murió en la batalla, fue el último rey anglosajón de nacimiento y estirpe. Durante casi 300 años, el francés fue el idioma oficial del reino de Inglaterra. Y eso, claro, eso es algo que a los ingleses aún les duele, por mucho que fuese justamente esa conexión con Europa lo que hizo que la isla creciera en importancia.

Pero claro, explícale eso al inglés borracho que tienes cantando a favor del Brexit en el portal.