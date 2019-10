La Generalitat admite que no midieron bien en la primera noche de altercados

La portavoz de la Generalitat de Cataluña Meritxell Budó ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER esta mañana. Ha admitido que durante la primera noche de altercados violentos no supieron medir bien las consecuencias de lo que estaba ocurriendo. "Yo creo que la primera noche quizá no medimos bien y creímos que fue un hecho muy puntual, pero viendo que ayer se repitieron estos incidentes causados por una minoría de personas, pero con unos disturbios importantes fue el punto de inflexión y el president decidió que debía comparecer", ha asegurado Budó.

Sobre la información que está contando la SER de las conversaciones que recoge el sumario de la investigación de los CDR detenidos con el president Torra, Budó ha dicho que no sabe nada pero que tampoco le consta que el president pueda mantener canales de comunicación con ellos. "No tiene ninguna vinculación con los CDR. El president de la Generalitat es la máxima autoridad de este país y en este sentido no me consta ninguna información que le vincule con ninguna relación con los CDR", ha expresado.

Budó ha justificado también la presencia de este miércoles de Torra en una de las marchas independentistas que confluirán el viernes en Barcelona. "Ayer el president quiso estar en una marcha pacífica y cívica acompañando a los ciudadanos catalanes", ha afirmado.