Íñigo Errejón: "Esto es resultado de un inmenso abandono de la política"

Escucha la entrevista completa a Errejón en 'Hora 25':

El candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha pasado por el programa especial de 'Hora 25' con motivo de los disturbios tras la manifestación de este viernes en Barcelona. En dicha entrevista, Errejón ha pedido "cerrar filas con las instituciones". "Este es el resultado de un inmenso abandono de la política y de traspaso de los deberes de los políticos a la policía y a los jueces. Policías y jueces no deben buscar encontrar posiciones", ha asegurado el líder de Más Madrid, que también ha acusado de "irresponsables" a los partidos que han permitido que estos acontecimientos ocurran en precampaña.

"No me preocupan demasiado los contenedores, me preocupa que esto complique la convivencia de generaciones futuras. Son imágenes que conmocionan a todo el mundo. Esto nunca tendría que haber llegado en una campaña electoral. Esto es una inmensa iresponsabilidad de los que nos han traído a elecciones", ha sentenciado.