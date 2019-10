Yago de Vega: "Simeone avisa una vez, no dos"

A pesar de que el Atlético de Madrid se adelantara en la primera mitad del encuentro ante el Valencia, los rojiblancos no pudieron hacer nada por evitar el empate en los últimos minutos del encuentro en el Wanda Metropolitano. Parejo se convirtió en el salvador del partido en el conjunto che que pudo llevarse un punto en un terreno complicado.

Yago de Vega opinó de la filosofía de Simeone en el campo, dando indicaciones a todo su conjunto: "Hoy ha habido una jugada, ha fallado no sé si Diego Costa o Morata, una ocasión clara y en vez de echarse las manos a la cabeza, Simeone ha empezado 'bien, bien, va, va, así, así'. Normalmente un entrenador cuando fallas una de esas se da la vuelta y dice 'me cago en la leche la que me acabáis de liar' y, sin embargo, él lo que quiere transmitir es que sus delanteros están bárbaros y de bárbaros, de momento, nada".

"Tiene que mejorar mucho pero es que esta es la filosofía de Simeone. Y es que además es de 'yo lo voy a dar todo por ti, voy a dar la carita por ti, me la voy a partir por ti, pero como no te la partas tú por mi dentro del terreno de juego, esto se acaba'. Y Simeone avisa una vez, no dos", zanja el director del programa.