OCU: "Los usuarios tienen derecho a que les devuelvan el dinero"

OCU denunció el pasado mes de mayo, antes del inicio de la campaña de verano, que dos cremas de protección solar dirigidas especialmente a los niños, de las marcas Babaria e ISDIN, no contaban con el factor de protección estipulado en su etiquetado. Marcaba en el primer caso una protección 50 cuando según su estudio debería ser 30 y lo mismo en el caso de ISDIN, que marcaba 50 pero, a juicio de OCU, debería ser 15.

Sanidad, dos meses después, tras analizar la documentación apartada por las partes, dio la razón “salomónica” tanto a OCU como a la industria. Y habló de un factor de “variabilidad” para explicar los diversos resultados. Ahora, cinco meses después, ha retirado del mercado los productos por su etiquetado incorrecto.

Enrique García, portavoz de OCU, explicó en SER Consumidor que por fin se ha hecho lo que su organización pedía desde principios de mayo. “Nos dan la razón, eso sí, un poco después. Cinco meses después. Al final se ha hecho lo que OCU pidió en mayo, que se realizaran las comprobaciones y de acuerdo a los análisis, se retirara unos productos que tienen un etiquetado incorrecto. Se trata de productos con un factor de protección por debajo del que anuncian, deben estar fuera del mercado como un principio de precaución para minimizar los posibles riesgos para los consumidores”.

Pese a las sospechas de que no se retirasen los productos antes para no perjudicar a las marcas afectadas, ya que los primeros “estudios” salieron a la luz un mes antes del inicio de verano, y teniendo en cuenta que los análisis ahora realizados por el Ministerio de Sanidad pueden llevar un tiempo máximo de una mes, el portavoz de OCU no cree que esto haya sido vinculante. “No vamos a decir eso. Hay un trámite previo importante: la Agencia, a nuestro juicio de forma precipitada, dio por bueno el 9 de julio nuestros análisis y también los de las empresas, con resultados distintos. Se habló de una variabilidad de los resultados, y posteriormente se dirigió al Comité Técnico Europeo, que regula la norma ISO, la que establece cómo se hace la determinación del factor de protección. Después ha habido una respuesta clara, contundente y nítida de este Comité, que dice que esa variabilidad, de ninguna manera se puede justificar por el método del análisis”, expuso en SER Consumidor.

La pasada semana, finalmente se ordenó la retirada del mercado de los productos de ISDIN y Babaria, por su etiquetado incorrecto. “Después de esto la Agencia hace, con un tercer laboratorio, otro análisis cuyo resultado está por debajo de ese factor de protección anunciado en el etiquetado. A partir de ahí se ha acordado la retirada del mercado, lo que OCU pedía desde el principio”, explicó el portavoz.





Derechos del consumidor

Ahora, OCU insta a los consumidores a reclamar su dinero. “Se trata de una retirada del mercado. Los consumidores tienen derecho a la devolución del dinero o a la sustitución por productos que cumplan la normativa. Recomendamos que los consumidores se dirijan al distribuidor, muchos de ellos farmacias, vayan con el bote de crema y allí les tienen que devolver el dinero”, concluyó Enrique García.

El problema es : ¿Quién tiene los tickets?¿Quién tiene todavía alguno de estos envases después de tantos meses?

SER Consumidor trato de que un portavoz de Sanidad explicara sus cambios de criterio con este asunto y su resolución final de retirada de los productos y no fue posible. Nos dijeron que era un problema de “agenda”.