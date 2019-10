Cómo convencer a una hermandad religiosa de tres siglos de historia para cantar indie

Parece imposible, pero no. La banda cartagenera Nunatak ha conseguido hacer una colaboración con los Auroros de Nuestra Señora del Rosario del Ricón de Seca, una hermandad religiosa con origen en los siglos XVI y XVII, en su nuevo disco Nunatak y las flores salvajes. Y no solo eso, sino que estos cinco amigos (Adrián, Alex, Gonzalo, Nando y Pedro) van ganando relevancia a cada paso que dan desde que se presentaron en sociedad en 2012. Desde entonces han caído ya un EP y cuatro discos de larga duración.

“De un tiempo a esta parte tenía ganas de hacer una colaboración de este tipo”, explica el vocalista del grupo, Adrián Gutiérrez, que asegura que los auroros le parecen una “una cápsula en el tiempo”. Así se forjó la canción Hijo de la tierra, que es una oda a la vida en el campo, en la huerta murciana y que ha conseguido compaginar dos mundos tan diferentes, el rock que tanta fuerza tiene en Murcia y los cánticos litúrgicos que entonan al alba los integrantes de esta hermandad religiosa. Una tradición centenaria que se ha pasado al indie, al menos cuatro minutos que dura esta canción que ha causado gran impacto. “Al principio estaban un poco escépticos porque era salir de su zona de confort -para ellos es como irse 100 kilómetros de su hábitat natural-. Costó encontrar un punto en común pero fue algo gratificante para los dos”, relata Adri.

Este Hijo de la tierra no solo ha sido un bombazo para los oídos del público, sino que también ha sido sorprendente para los mismos integrantes de Nunatak. “Pensaba que a lo mejor esta canción no era tan asequible por la estructura que tiene pero sin embargo me están dando en la cara todo el rato”, destaca asombrado (para bien) Álex Dumdaca, batería del grupo, cuando responde ante la gran aceptación de este tema en el que los coros son de los auroros. Y es que ‘Hijo de la tierra’ no formó parte de los cuatro adelantos que fueron lanzando como cuentagotas, donde sí entraron Créeme (y su potentísimo estribillo “el futuro no está escrito / pero te aseguro que (créeme) / esta vez será distinto / será solo nuestro”), Quiero que arda, Mi gran virtud y Todas las campanas. “Es difícil seleccionar singles, si hacemos un disco con 10 temas es porque pensamos que son buenos pero luego es difícil juzgar cual llega más”.

Nando, bajista de la banda, se le ocurrió considerar que Nunatak es un personaje de una saga ochentera de aventuras y de ahí viene que el nombre del grupo aparezca en todos los títulos de sus trabajos: el EP Nunatak (2012), Nunatak y las luces del bosque (2014), Nunatak y el pulso infinito (2016) y Nunatak y el tiempo de los valientes (2018). Y no piensan que la historia se acabe… “Antes de ponernos en serio a componer pensamos que este disco igual no… pero al final siempre gana”, revela Álex. “Para romper la saga algo tendría que pasar para que lo hiciéramos”, continúa Adri.

Portada del cuarto disco de la banda. / NUNATAK

Ahora van a por el cuarto episodio de la saga, un disco que no está tan “encorsetado” como los anteriores. “En este queríamos dejarnos llevar. Hay cierta sintonía en todas las canciones, pero no tan explicita. Buscar la belleza y la verdad en lo auténtico y no tanto en la percepción, en el mundo de Instagram, en el mundo del éxito absoluto que la sociedad tanto te aprieta para conseguirlo”, dice Adri. Idea que también llevan a las ilustraciones que han acompañado los adelantos y la portada del disco donde las manos tienen gran importancia. El ilustrador David de las Heras (“un maquinote”, según el vocalista de la banda) muestra la mirada de una mujer con una corona de manos que “intentan tirar de esa persona”. Alejarse del capitalismo extremo e ir a lo auténtico.

Nunatak es una banda prolífica y trae estas flores silvestres un año y varios meses después de su anterior disco. De hecho, no hace tanto que tocaron en la Sala El Sol de Madrid donde regresan el 30 de noviembre para presentar lo que será “un directazo” (aseguran ellos y nosotros nos fiamos) y la fusión de todos sus éxitos. También estarán en Valencia el 22 de noviembre, en Barcelona el 23 de noviembre, en Pontevedra el 29 de ese mismo mes y en su tierra, Cartagena, el 14 de diciembre. Un nuevo éxito de la huerta indie murciana.