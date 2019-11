Tarjetas revolving: "Debo 12.000 euros y cada día crece la deuda. Es un sinvivir"

Las tarjetas o créditos revolving permiten al usuario aplazar los pagos de todas sus compras. El prestamista ofrece, sin ningún control sobre si el consumidor pordrá o no devolverlo, un capital mensual que el cliente retorna a través de cuotas fijas, eso sí, con unos intereses muy elevados que llegan a veces a rozar el 30% TAE. El propio Tribunal Superior de Justicia ha calificado este servicio de “usurarios”, y pese a toda la polémica con los mismos, siguen existiendo.

En SER Consumidor hemos hablado con algunos afectados y con Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, que nos ha explicado cómo salir de esta espiral de endeudamiento: reclamando.

Las voces de los afectados

“Desde el 2011 estoy con esta carga, actualmente debo 12.000 euros. No sé ni cómo salir”, lamentaba una de las afectadas, y afirmó que cayó en esta trampa porque “se aprovecharon de su ignorancia en temas bancarios”

Los usuarios aceptan este servicio sin saber realmente los intereses que acarrea: “Te ponen una cuota mensual, pero tu no eres consciente de los intereses que te están cobrando”

Otro afectado, nos dijo: “Pedí que me diesen de baja la tarjeta, ahí fue cuando me enteré de que debía 6.000 euros”.

Falta de transparencia

Miles de usuarios han llevado su caso a los tribunales y ya hay sentencias favorables a los afectados. Muchas por la falta de transparencia por parte del prestamista a la hora de promocionar el servicio. “Esto no era así, a mí no me habían informado de nada. Es un panfleto ilegible que no se lee nadie”.

“El día antes del juicio me dijeron que me perdonaban la deuda”, nos contó en SER Consumidor una de las afectadas que ha logrado deshacerse de este préstamo. Pero hay consumidores que siguen luchando por salir de esta espiral. “Cada día la deuda se hace más grande. He tenido que tomar medicación para poder dormir. Es un sinvivir”.

¿Cómo salir de los créditos revolving?

La presidenta de ASUFIN, Patricia Suárez, analizó en SER Consumidor la política abusiva por la que se rigen este tipo de productos bancarios. “Son tarjetas que te ofrecen en cualquier sitio, todo facilidades. Hay dos problemas: los intereses tan altos, y que, cuando fijas la cuota, todo lo que no pagas cada mes, se mete en tu deuda y se recapitaliza”

“La gente veía fácil tirar de tarjeta porque no eran consciente de que estaban dejando de pagar, y eso les iba a salir muy caro”, explicó.

Ante la falta de medidas por parte del Banco de España, Patricia Suárez afrimó que “desde ASUFIN llevamos tiempo denunciando esta situación. Estas tarjetas van a seguir existiendo, lo que pedimos es que se explique mejor”.

Aunque hay políticas del gobierno en marcha para mejorar la situación de los consumidores, siguen sin ser suficientes.“Tenemos ahora una propuesta de modificación de ley pero es insuficiente. Por un lado se mejora la revisión de la solvencia, es decir, antes de conceder el crédito se va a estudiar si realmente el consumidor va a ser capaz de devolver el dinero. Pero, a pesar de esta evaluación de la solvencia, el libre pacto entre las partes puede dar lugar a que una entidad pueda prestar dinero a un insolvente sin ninguna consecuencia para le entidad”, denunció la presidenta de ASUFIN.

“Pedimos que haya transparencia documental. En ningún momento se le dice al cliente que fijando una cuota fija no estás pagando tu deuda y que se puede multiplicar”, expuso.

Sentencias ganadas

Patricia Suárez alentó a los oyentes a denunciar esta situación. “Los que reclaman están ganando las sentencias. La gente tiene que animarse. Se le puede ganar a una entidad financiera. Si reclamas, seguramente te tengan que devolver dinero porque has pagado de más”, concluyó.