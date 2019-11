José Palazón: "La responsabilidad no es del niño sino de quien ejerce la tutela"

Mohamed llegó en los bajos de un camión hace 17 años. Tenía tan solo 15 y huía de la miseria de su pueblo natal. Al llegar le cuidaron en un centro y le dieron educación. Mohamed está preocupado ante el discurso de odio de la extrema derecha que señala a los niños que están solos en nuestro país como delincuentes. Dice Mohamed, que hay delincuentes entre esos niños, pero son un grupo, son una minoría. Él, por experiencia propia, sabe que con poco que se les dé o se les ayude esos niños y niñas salen adelante. Él ha conseguido construir una vida, tiene 32 años trabaja en una lavandería industrial y se acaba de casar. Está orgulloso de lo que ha conseguido y se siente muy querido por sus vecinos.

José Palazón, fundador de PRODEIN, Asociación Pro Derechos de la Infancia de Melilla, denuncia que esos niños tienen tutores legales, que son los responsables de servicios sociales de cada Comunidad Autónoma. Y paradójicamente son muchos de esos políticos, que incumplen su obligación, los que cargan contra los menores cuando suponen un problema en las calles o con los vecinos. “La responsabilidad no es del niño, sino de quien ejerce la tutela”.

En Melilla conviven con esta situación desde hace años: niños en la calle. Niños, nacidos en la Ciudad Autónoma, sin escolarizar… Hay situaciones dramáticas que, incluso, acaban con la vida de esos menores. Palazón dice que siempre ha habido racismo en Melilla. El caso que denunciamos la semana pasada, cuando Nur Houda, educadora de Médicos del Mundo no pudo comer con 3 de sus alumnos en McDonalds por racismo; “por desgracia es algo habitual en todos los locales de restauración de Melilla. Y muchas veces los camareros son antiguos niños de la calle, que te dicen “yo no tengo problema, pero mi jefe no quiere que coman aquí” nos cuenta José Palazón.