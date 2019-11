Iñigo Martínez: "Con Berizzo teníamos muchas esperanzas, pero las cosas no salieron. Garitano llegó y lo cambió todo"

Iñigo Martínez, central de la Selección española, pasó por El Larguero para hablar de la situación del Athletic y su papel en la Absoluta el día que se anunció la retirada de David Villa.

"Tuve la suerte de coincidir con él, cuando vine con Del Bosque. La verdad es que un placer poder coincidir con estos jugadores. Lo que ha hecho ese tío, ha sido una gozada verle jugar", explicó.

Respecto a si siente competencia en su posición de central, Martínez dijo que "se le está dando muchas vueltas a ese tema". "El míster está cambiando en la mayoría de posiciones. El que esté bien va a venir y el que no, lo verá desde casa. Cada uno lo tiene que hacer de la mejor manera posible", añadió.

Sobre el cambio de seleccionador, el central dijo que con Robert Moreno "las sensaciones buenas". "La idea es la misma: tener la posesión del balón y a partir de ahí encarar al rival. El ambiente del grupo no ha cambiado. nosotros nos dedicamso a hacer lo que nos dice el míster y cada rival es un mundo. Las sensaciones, muy buenas", explicó.

"Con Berizzo las cosas no salieron tal y como esperábamos; Gaizka llegó y lo cambió todo"

Sobre su temporada en el Athletic, que ocupa el sexto lugar, Martínez dijo que: "vamos bien, aunque tuvimos un pequeño altibajo con cinco jornadas sin ganar". "En casa estamos muy bien y sacamos muchos puntos. Con nuestra afición es más fácil", añadió.

"No fue nada sencillo con Berizzo. Las cosas no salieron tal y como esperábamos. Teníamos muchas esperanzas puestas pero las cosas no salieron. Gaizka llegó y cambió todo. Poco a poco las cosas han ido saliendo. Este año estamos bien y esperamos seguir", dijo.

En sus dos temporadas y media en el club bilbaíno, Martínez todavía no ha conseguido marcar un gol. Cuando le preguntaron a quién le gustaría marcarle su primer gol, el jugador dijo que: "No lo sé, a todos nos gusta marcar, pero tampoco me rompo la cabeza en ese sentido. Lo mío es defender".

Sobre si le gustaría marcarle a su ex equipo, la Real Sociedad, Martínez dijo que "habría que ver la sitaución, el momento". "Pero no creo, le tengo mucho respeto y tengo muchos amigos ahí. Sería un momento difícil: marcas a un equipo que quieres", añadió.