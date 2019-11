Luis Enrique mantendrá el cuerpo técnico de Robert Moreno

Luis Enrique Martínez mantendrá el cuerpo técnico que tenía Robert Moreno en la selección en estos últimos meses, tal y como ha confirmado la Cadena SER.



Juan Carlos Unzué no será el segundo entrenador de Luis Enrique Martínez en su segunda etapa como seleccionador español. El ex técnico del Celta y del Girona no estará al lado del asturiano en la absoluta.

A esta hora, Jesús Casas, segundo entrenador del equipo con Robert Moreno, es el principal candidato para mantenerse en el cargo y ser el segundo técnico de Luis Enrique Martínez en la selección española.

Jesús Casas empezó su periplo en la Selección tras el nombramiento de Luis Enrique como seleccionador nacional tras el Mundial de Rusia 2018. Fue ojeador y analista de 'La Roja' hasta la renuncia del asturiano. Con Robert Moreno al frente, Jesús Casas se convirtió en el segundo entrenador del cuerpo técnico de la Selección. Previamente a su etapa con España, Casas fue segundo entrenador del Watford -con Xavi Gracia al frente- y comenzó su vinculación con Luis Enrique cuando el actual seleccionador era técnico del Barça B.