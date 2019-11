Teresa Rodríguez, sobre la sentencia de los ERE: "Si Susana Díaz tuviera un poco de decencia se hubiera ido ya"

Escucha la entrevista completa a Teresa Rodríguez

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' en la Cadena SER y ha señalado que este tras la sentencia del 'caso de los ERE' "es un día triste". "No es un día en el que los opositores al PSOE podemos alegrarnos", ha señalado (pese a que en la política estatal Unidas Podemos cuenta con un pacto de gobierno con los sociales) ya que todo esto "pone en cuestión todo un sistema administrativo".

Rodríguez ha señalado directamente a la secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ya que ha indicado que "si tuviera un poco de decencia se hubiera ido ya" cuando Pepa Bueno le ha preguntado si debería dimitir de su cargo. La política andaluza ha añadido que esta sentencia es "la confirmación de algo que era común en Andalucía que es que los andaluces y los andaluzas no eramos iguales por nacer aquí sino que había algunos que por acercarse al PSOE tenían facilidades a la hora de sacar su vida adelante sobre todo cuando llegó la crisis". También ha subrayado palabras como "amiguismo" y "caciquismo" del PSOE en Andalucía.

La dirigente de Podemos Andalucía ha indicado que con mecanismos de transparencia, una cámara de cuentas y "una oficina anticorrupción que sea independiente del gobierno (...) para que esto deje de ocurrir". "Lo más grave es que podría estar pasando ahora mismo y no nos enteramos", ha añadido.

"Estamos ante el mayor saqueo a las arcas públicas"

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, también ha pasado por los micrófonos del programa 'Hora 25'. Su formación no ha llegado a pedir la dimisión de Pedro Sánchez, algo que ha hecho Ciudadanos, pero han pedido a Sánchez responsabilidad política. "Estamos ante el mayor saqueo a las arcas públicas y él es el secretario general del PSOE. Debería haber dado la cara ante los medios y decir si piensa todo aquello que ha quedado recogido en las hemerotecas. La sentencia y la hemeroteca de Sánchez es demoledora", ha apuntado. "Quiero saber si se retracta de lo dicho o no y quiero saber si van a hacer algo más", ha insistido.

"Si algo creo es que el 'y tú más' no funciona en política (…) Tenemos que decir alto y claro lo que ocurre y censurar algunas actitudes. Le pedimos a Sánchez que deje a un lado el doble rasero. Sánchez, a lo largo de los meses, ha exigido una serie de cosas que no ha querido para él ahora. Ahora está escondido, en silencio, no da la cara. Esto no es 'y tú más', esto es pedir explicaciones. Queremos saber si piensa lo mismo de Chaves y Griñán", ha sentenciado.