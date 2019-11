Hago este comentario antes de que se conozca la sentencia de los ERE, se va a conocer este mediodía, este caso, el de los ERE, que junto al caso Gürtel ha constituido esa especie de gran escenario de la gran batalla entre el PSOE y el PP en la batalla del bipartidismo en torno a la corrupción, y que se ha librado no solamente en las salas de los tribunales, en los parlamentos, los foros políticos y en todos los medios de comunicación. Yo ignoro a esas horas lo qué van a decidir los jueces, naturalmente, yo solo sé lo que a mí me parece este caso y lo que me gustaría que pasara partir de ahora.

Lo que me parece este caso ya lo he dicho en alguna otra ocasión. Desde mi punto de vista estamos ante un asunto que desde luego tiene una carga de responsabilidad política fortísima sobre Griñán y sobre Chaves porque no cortaron o no supieron detener o no controlaron un episodio o una cadena de episodios de irregularidades gravísimas. La responsabilidad política de ambos me parece indiscutible, sin embargo, siempre me ha parecido más difícil de entender la responsabilidad penal porque aparte de que no se ha llevado un euro, nadie les acusa de tal cosa, me cuesta imaginar que se pueda tejer una telaraña jurídica precisamente para dimitir o para facilitar la Comisión de estas irregularidades. Eso escapa a mi entendimiento, no lo pillo, y que además que fuera aprobado por el Parlamento andaluz. Pero, en fin, esta es una impresión personal, carece de valor porque mi capacidad para valorar que jurídicamente los hechos es cero.

Lo que me gustaría que pasara partir de ahora, ese deseo, sí es de mi incumbencia y ese deseo para mí es doble: por un lado, que finalizara de una vez esta guerra entre el PSOE y el PP, mostrándose corrupciones y comparando corrupciones, pesos, volúmenes y victimismos, porque eso ha hecho muchísimo daño a este país y eso ha roto mucho tejido democrático en este país. Y me gustaría también que la decisión de los jueces, sea cual sea, se acate respetuosamente, lo cual no excluye, claro está, que se le den los recursos pertinentes, si se entiende así necesario. Porque con el independentismo catalán diciendo que España no es un Estado de derecho y con Torra desafiante, diciendo que desobedece y seguirá desobedeciendo mientras a él le parezca oportuno las leyes de este país, creo que la dosis de deslegitimación a la justicia española es ya más que de sobra.