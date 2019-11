Pero, pero, pero

La semana en que se publicó una sentencia de 1700 páginas, raro sería que pudiera resumirse en una palabra solo. Y a lo mejor se puede. A lo mejor es que esta tenía que ser la semana de la adversativa, que le pusiera un pero a todo. Eso dijeron del día en que se conoció el fallo de los ERE, que era un homenaje al pero por aquellos que decían que los ERE no eran la Gürtel ni la Gürtel eran los ERE. Pero -y éste pero es nuestro- decir que no son lo mismo no quiere decir que no sean graves los dos.

Luego PP y PSOE dijeron que se acabó el ‘y tú más’. Pero les resulta inevitable. Ya retirados de la política, Madina y Aylyllón lo demostraron sin querer en 'Hoy por Hoy' el martes.

Hubo otros peros, siempre hay peros. Garamendi, patrón de los patronos, no quiere decir que Podemos no les guste. No lo quiere decir, pero…

Bruselas no pone pegas a la coalición de izquierdas, pero avisa de que quien gobierne habrá de emplearse con la tijera. Casado se ofrece para acordar acuerdos de Estado, pero de la investidura Sánchez puede olvidarse.

Está hecha la vida de contradicciones. Será por eso que hay tantos peros en la política, que a veces aborrecemos y otras nos apasiona. Ya lo decía la canción: no puedo vivir con ella, pero sin ella tampoco.