El sincero testimonio de un ludópata: "He puesto en juego mi vida"

La asociación 'Jugadores Anónimos' está ayudando a Miguel a salir de la adicción a las apuestas on line. Lleva casi siete año sin jugar, pero reconoce que la ludopatía es una adicción, una enfermedad que puede seguir jugando malas pasadas. "Al prinicpio es sencillo, es como dejar de fumar. Llegas ahí y dices: 'yo no quiero hacer esto'. Luego te pasa como con la nicotina u otra enfermedad adictiva: que tienes el mono. Esto es lo tienes que trabajar constantemente", explica.

Vivir día a día con la convicción de no volver a jugar. Repetírselo como un mantra para que se cumpla. Miguel toma consciencia de que tiene un problema con el juego a través de las deudas. Al final, debía tanto que no tuvo más remedio que decirlo.

"Intentaba ser el que era antes del juego"

"Yo no me había dado cuenta de que tenía un problema. Yo tenía un problema con las deudas, no con el juego ya que consideraba era parte de mí. Con la ayuda del psicólogo te das cuenta de que el problema principal es el juego. Es cuestión de llegar a ese momento, que la cabeza te responda e intentar ser el que eras", cuenta.

Y para eso no basta con dejar de jugar. Miguel habla de cambiar por dentro y por fuera dar un cambio de 180 grados.

"He puesto en juego mi vida"

Explica Miguel que su adicción al juego le ha llevado a poner en juego hasta su vida. "El suicidio se te pasa por la cabeza y es una constante", confiesa.

No es lo único que se ha jugado: "Estoy divorciado, un poco más y pierdo a mis hijas. Todo lo que tenía alrededor". Su familia ha necesitado un tiempo para volver a confiar en Miguel. "Yo también he necesitado tiempo para dedicarme a mí y encontrarme", cuenta.

Miguel es patidario de revisar la normativa que ha permitido la proliferación de las casas de apuestas. "Tienen que empezan a pensar. Igual que en su vida prohibieron los anuncios de tabaco porque pensaron que era perjudicial para la salud pues esto es una enfermedad estipulada como tal. Alguien se tendrá que dar cuenta", sentencia.