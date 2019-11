Cuando las cartas no llegan al pueblo

Esta semana las Carreteras Secundarias nos llevan hasta Pétrola, un pequeño municipio a 40 kilómetros de Albacete donde los vecinos se quejan de que las cartas, los certificados, las citas del médico… les llegan tarde y mal.

El cartero del pueblo se jubiló hace años, pero Correos cubría su plaza con contrataciones temporales: carteros que pasaban por Pétrola todos los días, a una hora muy concreta e incluso se quedaban 15 o 20 minutos haciendo trabajos de oficina en una sala que le dejaban en el ayuntamiento.

A finales de septiembre, sin embago, Correos decidió dejar de cubrir la plaza de cartero de este pueblo. Aunque desde la entidad aseguran que el servicio se sigue ofreciendo con total normalidad, Eva Belmonte, secretaria de Comisiones Obreras en Albacete nos cuenta que ahora el servicio lo cubren con carteros de municipios cercanos que han tenido que ampliar su ruta y "no llegan a todo".

"Estoy esperando una carta del médico desde septiembre y todavía no me ha llegado", se queja Charo, que regenta una de las dos tiendas que hay en Pétrola. "Muchas veces el cartero me deja a mí los paquetes en el local, y yo los reparto entre los vecinos", nos cuenta.

En el Club del Jubilado, al otro lado de la barra se encuentra Jaqueline, que es de Ecuador y lleva siete meses en Pétrola. "Mi padre está enfermo en mi país y yo le suelo enviar medicinas a través de Correos", explica. "Que no nos quiten este servicio, ¡por favor!", reclama sonriente.