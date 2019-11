Rafa Nadal: "Gracias a Dios el deporte ha sido justo, no porque hayamos ganado, sino porque ha ganado Roberto"

Rafael Nadal Parera, después de ser el protagonista de la noche en la Copa Davis, estuvo en el último tramo de Carrusel para hablar acerca de la Copa Davis que conquistó España por sexta vez en su historia.

El número uno del mundo habló acerca del torneo que le tocó vivir al equipo español, lleno de momentos duros que pudieron superar con creces: "Estoy cansado, emocionalmente es un bajón grande. Me dormí ante ayer a las 5 y media de la mañana. A parte de dormir poco la demanda física ha sido grande (...) Gracias a Dios el deporte ha sido justo, no porque hayamos ganado, si no porque es justo que haya ganado Roberto. Prácticamente enterró a su padre ayer por la mañana y competir hoy... es sobrehumano", afirmó.

Además, el líder del equipo español en esta Copa Davis sostuvo que "son muchos días seguidos trasnochando" y comentó acerca de su estado físico tras jugar la mayoría de los partidos de esta Davis: "Por suerte, fisicamente he podido aguantar", aseguró.

Nadal, que en todo momento se mostró agradecido con su equipo de trabajo y con la organización del torneo, no dudó en hacer un balance de lo que, según él, fue esta 'nueva' Copa Davis: "Lo único negativo ha sido los horarios. El público en todo momento tiene que estar metido porque en cualquier punto puede cambiar la eliminatoria. Esta competición es muy emocionante", concluyó diciendo.