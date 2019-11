Roberto Bautista ha sumado el primer punto para España con una gran victoria ante Auger-Aliassime (7-6 y 6-3). El castellonés ha hecho un auténtico partidazo frente a su joven rival, de gran calidad.

Bautista se reincorporó este sábado al equipo español, después de haber tenido que abandonar la concentración el jueves por el fallecimiento de su padre. Tras esos durísimos momentos, el número 9 del mundo ganó el primer punto de la final y tras el partido compareció ante los micrófonos de Movistar Plus: "Estoy muy contento por la victoria, creo que hoy no podía haber jugado sin todo el esfuerzo y trabajo que han hecho mis compañeros durante toda la semana".

"Después de una semana tan difícil creo que para salir de ahí hay que dar la cara, hay que dar un paso adelante y creo que es lo que he hecho. Hoy eran todo adversidades y dificultades y por suerte me he podido sobreponer a todas y dar el primer punto a España", ha concluido muy emocionado.