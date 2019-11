A tan solo unas semanas para que acabe el año, la prestigiosa revista Time ha dado a conocer las que, bajo su punto de vista, son las mejores películas del año. Todo ello a través de un artículo, publicado en su página web, mediante el que Stephanie Zacharek ha querido recordar todas aquellas historias que le han llegado al corazón durante los últimos doce meses.

Y no, la primera de ellas no ha sido El Irlandés. A pesar del revuelo que ha generado la película dirigida por Martin Scorsese durante las últimas semanas, la periodista ha determinado que Dolor y gloria es todavía mejor: "Puede ser la película más resplandeciente y conmovedora de Almodóvar. un panorama de vibrantes colores y emociones aún más intensas".

El Irlandés y Érase una vez en Hollywood completan el podio

Bajo el punto de vista de la periodista, Dolor y Gloria es la obra más personal del director manchego. Por esa misma razón, Zacharek ha decidido situarla por delante de El Irlandés, situada en segunda posición. Bajo su punto de vista, la película protagonizada por Robert De Niro nos demuestra que el cine de gángsteres no está pasado de moda: "Durante sus dos primeros tercios, El Irlandés es muy entretenido. Luego se transforma en algo mucho más complejo, una epopeya melancólica de la mafia".

La tercera posición es para Érase una vez en Hollywood. La novena de Tarantino es, bajo el punto de vista de la periodista especializada, "la imagen más cariñosamente detallada de un Hollywood perdido". Todo ello gracias a la labor de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, quienes reflejan una de las eras más oscuras de Hollywood.

Las mejores películas del año

Entre el resto de películas destacadas por la revista Time destacan otras como Historia de un matrimonio y Mujercitas, cuarta y quinta clasificada, respectivamente. También la coreana Parasito, una de las grandes rivales de Dolor y Gloria para llevarse el Oscar a la mejor película internacional y Knives Out, dirigida por el estadounidense Rian Johnson.

Por último, Zacharek también ha querido destacar otros títulos como Dolomite is my Name, A Beautiful Day in the Neighborhood y Estafadoras de Wall Street, décima y última de la lista. En definitiva, Dolor y Gloria sigue acaparando titulares y refuerza su apuesta para unos Oscar en los que tendrá que competir contra apuestas tan potentes como Parasito.