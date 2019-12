Manu Carreño: "Según pasan los años hay más 'Messidependencia' en el Barcelona"

Leo Messi ya duerme esta noche con su suexto Balón de Oro entre sus brazos. El astro argentino ya es el jugador con más balones dorados en su carrera deportiva, cuando se cumplen diez años desde su primer galardón cuando apenas tenía 22 años y comenzaba su andadura en el FC Barcelona.

Desde entonces, el capitán blaugrana se ha ido asentando en el club donde, indica, sus sentimientos van "más allá de cualquier firma o cualquier papel". Manu Carreño ha querido comentar la situación del argentino en su club, donde espera poder jugar "mucho años más": "Me da la impresión que cuantos más años van pasando, seguimos viendo a Messi a un nivel, no sé si al mismo, pero a un nivel excelente, tocando el cielo cada año. Lo puede ganar un año, otro no.. bueno, lleva seis".

"Pero me da la sensación de que, según van pasando los años hay más 'Messidependencia' en el Barcelona. No sé si es bueno o si ya el culé se acostumbra a eso y a decir 'ave María purísima, sin pecado concebido, balones a Messi y que nos arregle esto'", explicaba el director de El Larguero.