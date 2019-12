Jaime, trabajador del centro de menores atacado con una granada: "No está bien que los partidos nos utilicen"

"No está bien que los partidos políticos nos utilicen como arma arrojadiza. Es lo que reclamamos siempre", ha pedido Jaime, trabajador del centro de menores de Hortaleza que este miércoles sufrió un ataque con una granada. Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Policía Nacional detonaron de forma controlada y sin incidentes el artefacto, que se ha arrojado desde el exterior dentro de una bolsa.

"No pasó nada más allá de que los chavales que tenían que ir a clase no pudieron ir", ha contado Jaime. "Vivimos situaciones de conflicto, pero no diferentes al resto de centros", ha explicado.

El trabajo en el centro es con menores, con independencia de su nacionalidad. Insiste Jaime en aclarar que el trabajo que desarrollan es educativo, "lo demás se nos escapa", afirma. Y señala directamente a las prensa por informaciones erróneas y sensacionalistas que no dan una imagen ajustada de los sucedido. "La granada la encontramos en el jardín, llamamos a la Policía y se puso en marcha el protocolo. Se acordonó el centro por seguridad y se les puso la gente en la parte posterior por seguridad", ha asegurado.

"El centro tiene saturada su capacidad"

Jaime denuncia que el centro acoge el triple de menores que debería. "Está preparado para 35 y hacemos un trabajo pormenorizado. Estamos saturados", ha alertado. Otra de las realidades que denuncian es que los chicos se quedan más de lo establecido y permenecen meses. "Claro que hay conflictos, pero no diferentes a otros centros", cuenta.

"Varios partidos, no solo uno, han utilizado este centro de Hortaleza como arma arrojadiza. Nos dedicamos a la educacion. Los chicos no entiende de partidos", ha querido dejar claro este trabajador que pide respeto para el trabajo de todos.