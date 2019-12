Empresas en la nube

"El cloud ha llegado a la pequeña empresa, lo sepa o no". Así de contundente es Julio Prats, director de productos y soluciones de empresas de Vodafone cuando le preguntamos si la PYME y la nube maridan bien. "Se calcula que el 80% de las pequeñas y medianas empresas utilizan servicios digitales basados en la nube: cualquier empresa que use redes sociales, tenga una web, cuelgue vídeos corporativos en Youtube... es una empresa que está utilizando el cloud. Pero la pregunta clave es ¿se puede utilizar todavía más y mejor?"

Para llegar cada vez a más empresas el secreto es poner el acento en las cosas útiles, según Prats: "Aspectos como los costes y la eficiencia energética (al no tener los servidores en la propia empresa); movilidad (a la nube se puede acceder desde cualquier dispositivo); la falta de inversiones importantes (se paga por uso) y la seguridad (mejor en muchas ocasiones que la que hay en instalaciones propias)".

En cuanto a las aplicaciones cloud, hay muchas que son muy útiles para las PYMEs, afirma Prats: "Las de gestión de negocio (contabilidad, facturación, IVA...) son muy importantes, y hay muchas ya en la nube. También en materias de inventarios o catálogos de productos, temas en los que se requiere mucha agilidad para implementar cambios y meter nuevas referencias; gestión de clientes, los CRM tradicionales; y también todo lo que tenga que ver con seguridad y control de dispositivos móviles".

Felicitaciones a emprendedores

En la segunda mitad del programa, nos dedicamos a una tarea grata: felicitar por sus éxitos a emprendedores que han pasado por Estartapeando. Empezamos por los integrantes de Proyecto Prometeo, que consiguieron hacerse con la victoria en el concurso internacional Call for Code, celebrado por IBM en Nueva York, en busca de la mejor solución para combatir desastres naturales. Con el dinero (200.000 dólares) y el respaldo informático y reputacional conseguido, esperan desarrollar sus dispositivos de monitorización de la salud de los bomberos forestales durante los próximos dos o tres años, nos explicaba uno de los miembros del equipo, Joan Herrera.

Y también felicitamos a Pablo Fernández, cofundador de Clicars, por haber conseguido en poco tiempo su segundo récord Guinness: después de batir el de 100 kilómetros a nado más rápido en aguas abiertas, ha conseguido el de natación en aguas abiertas con grilletes en los pies: "la sensación de agobio, de peso en las piernas, la dificultad del agua fría de California... diría que me costó un poco más este récord que el primero", nos cuenta, mientras prepara ya su próximo desafío: "me he propuesto batir el Guinness de nadar más tiempo en una piscina infinita (en la que se nada contra un chorro contínuo), que ahora está en 24 horas". Cuando acometa el reto, lo contaremos de nuevo en Estartapeando.