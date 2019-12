"La 'Superliga' mataría a clubes históricos del fútbol español como el Betis, el Athletic o la Real Sociedad"

Florentino Pérez y el Real Madrid trabajan en crear una nueva 'Superliga' en la que puedan participar las clubes más grandes de Europa. Según ha indicado Javier Ruiz desde esta mañana en a Cadena SER, la Juventus y el Manchester City se unirían al conjunto blanco como clubes que jugarían esta nueva competición.

Desde que se ha conocido la noticia, han sido muchas las reacciones que se han conocido durante la jornada. La primera, la del presidente de la UEFA, Ceferin, que ha definido esta 'Superliga' como un formato "egoísta y ególatra". Horas más tarde, Antón Meana explicaba la preocupación de los clubes de la Liga española e Iturralde comentaba en Carrusel Deportivo las medidas que podrían tomar las diferentes federaciones, unidas para evitar esta competición.

Jordi Martí: "Hay mucho de real. Este es el tercer asalto, el primero fue en 2016 con el Barcelona, el Real Madrid y el Bayern de Munich. Luego vino el segundo, que tuvo lugar en Malta en 2018. Lo que pasa es que hubo una revuelta del fútbol español, la Premier y la Liga italiana. Aquello obligó a modular, de hecho, clubes como el FC Barcelona se dieron cuenta de que un modelo de ruptura no era el que tenía más encaje, si no un modelo de evolución de la Champions. Este tercer asalto es muy serio".

"La Superliga que pretende Florentino Pérez, con un cuerpo de élite formado por 21 clubes, en una liga cerrada, independiente de las ligas domésticas, no es posible. Creo que si que tendremos una nueva Champions que se asemejará a una Liga europea. Más que una ruptura, que es lo que pretende Florentino, pero si una cierta evolución".

"A mi me cuesta verlo, pero si veo una nueva Champions reforzada, con más peso, con más partidos. Si la nueva Champions va a tener más partidos, estoy hay que encajarlo en los calendarios".

Antón Meana: "Quiero pensar que no se va a hacer pero no me atravería a descartarlo conociendo el poder de los clubes ricos y que el futbol es cada vez más negocio. Me encantaría que no. Sería el final del fútbol como lo conocemos y un ataque tremendo a la afición".

"Acabaría con las ligas domésticas, pasarían a un segundo o tercer plano, mataría a clubes históricos del fútbol español que tienen un peso importante en nuestro país como el Betis, el Athletic Club de Bilbao o la Real Sociedad, que se quedarían fuera de la fiesta de los más ricos de Europa. Sigo pensando que no me atrevo a descartarlo porque cada vez es más fuerte el poder económico que tienen los grandes y que no quieren contar a su alrededor con los más pequeños, salvo los ingleses"