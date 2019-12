El Real Madrid se ha impuesto este sábado ante el Espanyol con dos goles en el Bernabéu que le han dado una nueva victoria, que les colocaba como líderes provisionales hasta la goleada del FC Barcelona al Mallorca. Benzema y Varane han puesto los dos tantos para el conjunto de Zidane, que jugará esta semana un nuevo encuentro de Champions y el Clásico en dos semanas.

Javier Herráez: "Un partido práctico, veremos lo que pasa en el Camp Nou dentro de quince días, donde se jugará media Liga, y lo que pasa ante el Valencia. Hay que ir partido a partido. A mi hoy el Madrid no me ha disgustado. Hoy no estaban ni Bale, ni Asensio, Hazard, Lucas Vázquez, James o Marcelo, de estos seis, igual cinco eran titulares en un teórico once inicial del Real Madrid. Lo mejor de Zidane es que ha conseguido hacer un bloque, un equipo con mayúsculas. Era favorito para ganar pero lo tuvo fácil"

Antonio Romero: "Casemiro es indispensable. Si te presentas sin él en el Camp Nou sería una situación compliada para Zidane. Arriesgaría lo mismo perdiendo a Casemiro hoy -ante el Espanyol- que dejándolo hoy en el banquillo o contra el Valencia"

"Seguimos teniendo la sensación de que el Madrid va a más aunque parezca que contra el Espanyol ha jugado con el freno de mano echado"

"Ya sé que la corriente es pensar que Modric es el cuarto centrocampista. Tiene una edad, pero me cuesta pensar que cuando llegue lo importante se va a quedar fuera. En el Clásico no lo veo suplente. Me cuesta pensar que Modric se quede fuera del once titular"

"La fórmula de Casemiro-Valverde hace que el Madrid al final esté más resguardado"

"En la Champions lo más inteligente para el Madrid sería hacer rotaciones. El próximo partido de la Champions es más para rotar que para probar cosas"

Carlos Marañón: "El Real Madrid nos ha pasado por encima, me parece que tienes que ponerle en aprieto para estar en el partido y al Espanyol le ha costado. Yo le pido más. Yo creo que el míster tendría que tener un ultimátum, ganar el partido contra el Betis y, de no ganar, creo que ha tenido tiempo suficiente para cambiar el rumbo del equipo. Creo que hay que buscar soluciones y él no las está encontrado, no ha cambiado un ápice este tema"

"En el centro del campo del Real Madrid hay cinco jugadores para cuatro puestos"