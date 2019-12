La Superliga que quiere el Real Madrid sería compatible con LaLiga

Nuevo giro en la SuperLiga europea que planean varios clubes liderados por el Real Madrid. Tal y como ha informado Manu Carreño en El Larguero, la nueva propuesta blanca cuenta con el apoyo de FIFA y no sería incompatible con las ligas nacionales. Según explican a la Cadena SER fuentes del proyecto, la idea sería similar al modelo del baloncesto, donde la Euroliga y la ACB conviven perfectamente.

La novedad más importante es el apoyo de Infantino, conforme con otorgar más poder a los clubes. La guerra entre UEFA y FIFA adquiere en este punto otra dimensión, con duras declaraciones de Ceferin y Figo.

Habrá que esperar unas semanas para escuchar a Javier Tebas. Hasta que no sea reelegido no piensa opinar al respecto, pero su postura no ha cambiado. Siempre ha considerado estas propuestas como “ideas de barra de bar” y recalca que el modelo económico del baloncesto europeo no se puede comparar de ninguna manera con el del fútbol.