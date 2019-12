"¿Es esto nuevo?": Manu Carreño se hace la misma pregunta que todos los aficionados del Barcelona

Este jueves a última hora de la tarde se pudo conocer de la mano de los compañeros de El Mundo que Neymar presentaba una nueva demanda contra el Fútbol Club Barcelona reclamando 3,5 millones, una demanda que confirmó el club a la Cadena SER.

Como bien informó Jordi Martí en Hora 25 y luego amplió en El Larguero, se trata de una demanda completamente distinta de la anterior, la cual todavía no se ha resuelto.Según el equipo azulgrana lo que pide Neymar es su finiquito, el cual el Barça no pagó a la espera de que se resuelva la otra demanda cruzada entre el conjunto presidido por Josep María Bartomeu y el astro brasileño por el bonus de renovación. Dicho bonus no se pagó enteramente por la decisión unilateral de Neymar de romper el contrato y marcharse al París Saint-Germain.

Neymar padre pasó por 'El Larguero' y tranquilizó a todos aquellos hinchas azulgranas que quieran volver a ver a su hijo en el cuadro catalán. "Es una cosa ya pasada, más tarde o más temprano habrá un acuerdo entre el Barça y Neymar. Con certeza".

La opinión de Manu Carreño

Esta nueva denuncia, obviamente, generó y reabrió el debate sobre si el Barcelona debe o no fichar al jugador en el futuro. Acerca de este tema se pronunció Manu Carreño antes de entrevistar al padre del futbolista en el programa. "No sé quién toma esta decisión, si Neymar hijo, si el padre, si los abogados... ¿de verdad quiere fichar por el Barça? ¿Cuánto está ganando Neymar en París? ¿40 millones? Y ahora le reclama 3,5 al Barcelona en medio de este ida y vuelta. ¿Qué gana Neymar con esto ahora? Y claro en Barcelona se preguntan, ¿se está riendo del Barça? ¿Esto es nuevo? ¿De verdad está denunciando Neymar otra vez al Barcelona?".