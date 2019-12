El vuelo sin motor (y con altura) de Ginebras

Hace un tiempo, Sandra pegó un brinco en la cama y supo que iba a tener un grupo de música que se llamase Ginebras. Todo fue un sueño, pero ahora se ha hecho realidad. Las 'fundadoras' son Magüi y la propia Sandra pero no tardaron mucho en ampliar la familia ginebril. Lo hicieron a través de la app de ligar Tinder donde pusieron una foto de ellas dos donde avisaban que no buscaban el amor, sino una bajista y una batería. Raquel llamó a su puerta para enfundarse el bajo y posteriormente llegó Juls que haría lo propio en la batería. En ese tiempo nacería la canción –Todas mis ex tienen novio– que les empezó a abrir hueco en un mundo plagado de hombres, el que ahora están planeando, como si de un vuelo sin motor se tratase.

"Podíamos habernos llamados Cervezas pero Sandra lo soñó así...", bromea Raquel, quien también lanza un dardo amistoso después de que su compañera Sandra revelase que metió la pata en el título del EP de Ginebras ya que no debería ser Dame 10:36 minutos sino que el tiempo de escucha es superior: "Confiamos en sandra pero nunca más, son 11:17". Las comparaciones son inevitables y la primera que viene a la mente es Cariño: banda íntegramente femenina, se conocen por Tinder y encima versionan a Rosalía –Cariño lo hizo con C.Tangana–. "Nos lo dicen todos los días (y a las Hinds)", responden al unísono. "No es que nos parezcamos, es por el mero hecho de que somos chicas y hacemos música", critíca Sandra quien admite que les está yendo bastante bien las cosas y que si se pusiera en el lugar de bandas no tan afortunadas "estaría recelosa". "Son cosas que pasan, esto que hemos hecho a lo mejor cinco años atrás o más adelante no hubiera pasado, es el momento exacto", le responde Magüi, vocalista del grupo.

El bombazo llegó cuando decidieron versionar el premiadísimo éxito de Rosalía Con altura. "Estamos enamoradas de ella", argumenta Juls, al mismo tiempo que Magüi subraya que no son la única banda que ha versionado una canción de reguetón, trap "o lo que sea". También lo han hecho The Parrots con Soy peor de Bad Bunny y Colectivo da Silva. "Salió natural, la tocamos en un concierto y la gente fue la que dijo que la grabásemos", se explican las Ginebras quienes invitan a Rosalía (que aún no les ha dicho nada por "usar" su hitazo) a que les hable: "tenemos la esperanza de que algún dia nos diga algo, ya no pido que le guste, tan solo que nos diga que lo ha escuchado".

Fan emergente y La típica canción son las dos canciones que completan su EP. En ellas dos hay mucha reivindicación. En la primera invitan a que la gente valore esas bandas que están empezando, como ellas que se declaran fans emergentes, y en la segunda donde piden que se acepte todos los estilos musicales que hay en esta vida porque hasta ellas mismas admiten que antes eran así. "He recapacitado. Si ahora me apetece escuchar reguetón y mover el culo y otro ir a un concierto de trap, voy", asegura Magüi, quien antes era más pejiguerosa a la hora de escuchar música. De hecho, en la propia canción canta eso de que "es lícito sentir placer por cosas que odias y reconoces que están bien"y ahora reconocen cosas que hace unos años no harían. "Me pasa a veces con Taburete, porque no me gusta por x razón pero es que las canciones son super pegadizas y me mola la voz de él, y ya está, lo he dicho" (Sandra y Magüi); "A mi con el trap me pasó, no lo quería escuchar por los prejuicios y al final por un trabajo de clase lo escuché y dije, mierda me gusta" (Raquel); "A mi me pasaba con el flamenco que aunque soy de Cádiz debería de gustarme pero ahora sí que me gusta porque lo entiendo" (Juls).

Ginebras aún no se etiqueta pero admiten que son una fusión "de todo lo que hemos escuchado en la vida y que ahí influye el reguetón, Nino Bravo y Marisol", lo que sí que tenían claro es que querían un grupo compuesto integramente de mujeres porque era una manera de reivindicar el papel de la mujer en la escena nacional porque "no se nos toma tan enserio como a los chicos". De la mano de Vanana Records, han pegado un vuelo con altura que les ha permitido pasar de tocar en la mítica Sala Maravillas de Madrid a colgar un todo vendido en el Ochoymedio teloneando a ElyElla, con quienes se van a recorrer parte de España en 2020. De momento, este viernes 20 de diciembre volverán al Ochoymedio de Madrid y ya miran a los festivales –ya están confirmadas en el Capital Fest, Low, Gigante, Les Arts y Mallorca Live– con el que irán con nuevos temas que publicaran después de año nuevo.