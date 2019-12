Iturralde González siempre comparte algunos de los mejores momentos de su carrera como árbitro en El Larguero. El ex árbitro explicó cuál ha sido el mejor gol que ha visto arbitrando y una divertida anécdota con Ronaldinho.

Un día como hoy...

👏 Gran victoria en el Bernabéu

⚽️ ¿Recuerdas este gol de @10Ronaldinho?

🔙 2005 #ElClásico (0-3) pic.twitter.com/lSKzVO3frb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 19, 2018

La pregunta fue clara: "¿Cuál es el mejor gol que has visto en un partido que tú hayas arbitrado?". Iturralde no tuvo ningún tipo de duda y contestó inmediatamente: "Uno de Messi". "Metió un golazo que ves que va, que va, que va... Cuando vuelve para el medio campo se me queda mirando y le digo: 'Eh, no te vengas arriba que yo he metido muchos de esos'", comenzó a explicar.

No obstante, el colegiado vasco también quiso comentar una conversación que mantuvo con Ronaldinho durante un Clásico en 2005 en el que el Barça se impuso 0-3 con doblete del brasileño.

Tan buena fue la actuación de Ronaldinho ese día que consiguió que la grada blanca le aplaudiese tras marcar el 0-2. Iturralde explicó que el brasileño se estaba recreando en la celebración cuando él le dijo "tira para el medio campo". La respuesta del jugador: "¿Te ha gustado eh?". "¿Qué le vas a decir? ¡Amarilla!", bromeó Iturralde.