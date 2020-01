Es fácil de entender: Si el Gobierno no es para ti, prefieres que no sea para nadie, sinceramente. Pulsarías con gusto el botón de destruirlo todo, en caso de existir un botón así. O acaso Nerón no ordenó quemar Roma y mientras ardía se puso a tocar la lira.

No reclamas el poder porque sí, porque seas caprichoso, sino porque te pertenece por orden divino. No pides tanto. Y sino te lo dan, aún pides menos. Te conformas con que al nuevo gobierno le sea imposible gobernar. Que se jodan.

¿Querían que las cosas salieran bien y que hubiese otro milagro español? Pues haber perdido. Si vas a estar en la oposición, lo menos que puedes hacer es desearle el mal y fingir que el país se va a la mierda. Te parece que Jean Cocteau tenía razón cuando le preguntaron qué salvaría si alguna vez se quemaba el Museo del Louvre y contestó que el fuego. De hecho, si te preguntasen qué rescatarías tú de la España que se rompe, responderías que el martillo para poder decir que cada día es el fin del mundo.