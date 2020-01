Álvaro Benito señala la clave para el Real Madrid contra el Atlético: "Esas son sus opciones"

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentarán mañana en la final de la Supercopa de España, que se celebrará en Jeddah. Un encuentro que se espera con ansias y con un alto nivel de competitividad dado el juego que ambos han demostrado en las semifinales, eliminando al FC Barcelona y Valencia CF, campeones de LaLiga y Copa del Rey respectivamente. Una final de "invitados" en esta primera Supercopa fuera de nuestro país.

Álvaro Benito y Gustavo López han analizado en la previa de esta final, en el último tramo de Carrusel Deportivo, las claves de cada uno de los equipos para llevarse el primer título del año. "El Real Madrid llega en un momento muy bueno de fútbol, pero esto no garantiza nada. Siempre le doy mucha importancia lo que vaya a pasar en el terreno de juego", indicaba el ex jugador blanco.

"Si el Madrid es capaz de llevar al Atlético de Madrid a defender muchos minutos muy cerca de Oblak pues le va a complicar mucho el hacer transiciones con peligro. El Atlético se va a aburrir de perseguir sombras como le sucedió al Valencia el otro día. Todo pasa por cuidar mucho la pelota. Éstas son las opciones para el Real Madrid", analizaba Benito en Carrusel Deportivo. "En el Atleti, todo lo contrario. Por incomodar toda esa generación de juego entre Kroos, Casemiro, Isco... No espero que haya gran diferencia entre los dos equipos, sería muy sorprendente [...] Hay poco margen para la sorpresa", añadía sobre los rojiblancos.

Gustavo López indica que será "un partido de detalles" que van a contar mucho "a favor o en contra de ambos equipos". "¿Sorprender? Quitando lo que puede ser en la alineación va a estar complicado, están muy estudiados. Creo que el partido va a estar en el medio del campo dependiendo de los jugadores que saque Zidane [...] el mediocampo del Madrid creo que va a ser prácticamente el mismo, por lo que se vio ante el Valencia que le dio muy buen resultado, no sólo a la hora de tener el balón, si no de recuperarlo, que para mi es mucho más importante que tenerlo [...] Si el Atlético de Madrid es capaz de igualarlos podemos llegar a ver un partido entretenido", explica el ex futbolista argentino.

"¿Si jugará Jovic? Si metes 5 centrocampistas, acumulas gente por dentro. Por lo tanto, consigues espacio fuera. Si fuera pones buenos centros, necesitas alguien que los remate", añade Álvaro Benito en una análisis de lo que podría ser el once titular de Zidane para mañana, en la final de la Supercopa.