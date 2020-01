Al ministro de Consumo le piden muchas reformas

La creación de un nuevo Ministerio de Consumo ha sido muy bien recibida tanto por las asociaciones de consumidores como por los ecologistas. Pero, ¿qué le piden al nuevo ministro Alberto Garzón? Facua, Ocu, Greenpeace, nuestro experto en energías, Jorge Morales, y Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo, expusieron en SER Consumidor las distintas peticiones que le hacen al nuevo Gobierno.

Las peticiones de FACUA

Rubén Sánchez, vicepresidente y portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, afirmó que la la creación de un Ministerio solo de Consumo ya es ”un gran paso”. ”Hasta ahora Consumo ha estado dentro de Sanidad. Ahora ya no quedan excusas, el futuro ministro se va a dedicar exclusivamente a esta materia”, expuso.

Desde FACUA reivindican dos cosas: que las empresas que se salten la ley acaben en los tribunales y una reforma de la Ley de Consumidores para que el Gobierno pueda sancionar a las grandes empresas.

“El artículo 54 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios dice que el Gobierno, a través de su organismo de Consumo, puede y debe llevar a las empresas a los tribunales. Ningún Gobierno ha llevado a ninguna empresa a los tribunales. Nosotros reivindicamos que, si las empresas se saltan la ley, vayan a los tribunales", explicó el portavoz. Y que la potestad sancionadora sea compartida con las Comunidades.





Las reivindicaciones de OCU

Ileana Izverniceanu, de OCU, aplaudió la creación del Ministerio. "Nosotros ya llevábamos años pidiendo la creación de un Ministerio propio. Si le dan las competencias necesarias, podrá pelear por los derechos de los consumidores”.

Muchas de las dificultades que viven los consumidores pueden evitarse con un ministro que ponga encima de la mesa ciertas cuestiones.“Creemos que problemas como los que han surgido con los bancos, las acciones colectivas… se puede impulsar para que todo sea más sencillo”, explicó.

OCU destaca los problemas con las eléctricas, los bancos, o la economía circular como focos principales de actuación. “Se tiene que facilitar para que todas las familias beneficiarias del bono social lo reciban. El tema de los bancos y el consumidor vulnerable, hay mucha gente que no tiene acceso a las herramientas tecnológicas para consultar saldo, transferencias… los bancos tienen un aspecto de servicio público que debe reforzarse, ahí el nuevo Ministerio tiene mucho que hacer. Temas como el de la economía circular, acabar con la obsolescencia programada. Esto se puede regular, como en Francia, por Ley”.





¿Qué opinan los ecologistas?

Adrián Fernández, portavoz del área de Consumo de Greenpeace, también se mostró ilusionado con la creación del Ministerio, ya que “pondrá la importancia del consumo encima de la mesa para que sea compatible con el medio ambiente".

“Nosotros ya llevamos tiempo pidiendo ciertas necesidades en materia ambiental que abarcaban el ámbito del consumo: la normativa de autoconsumo, movilidad, alimentación… Tenemos muchas expectativas, la música suena bien, ahora falta por ver cómo se van a concretar todas estas medidas que tiene en la agenda el nuevo Gobierno”

Una de las peticiones de Greenpeace al nuevo gobierno, entre ellos Transición Ecologica y Consumo, es la “necesaria” reforma del mercado eléctrico. ”Hasta ahora se penalizaba mucho el término de potencia y hacían falta incentivos tanto para el autoconsumo como para la mejora de la eficiencia y la mejora de la factura. Si se produce este cambio veremos una mayor presencia de las renovables tanto a nivel general como particular.”

“También es necesaria una Ley de Plásticos que prohíba los plásticos de un solo uso y legislar dirigiéndonos al residuo cero, es decir, fomentar más la reparación, la reutilización o el rellenado y menos el reciclaje", concluyó Fernández.

Jorge Morales, Energías

Jorge Morales, ingeniero, director de Próxima Energía y colaborador de SER Consumidor, hizo hincapié en la importancia de llevar a cabo una transición justa. “La adaptación a las renovables no es sencilla. Partimos de un sistema muy contaminante y caro. La transición no es fácil. Hay puestos de trabajo por medio que hay que considerar. Por ejemplo, en el sector del automóvil, si España no se adapta al vehículo eléctrico, vamos a ver una destrucción de empleo muy importante en las fábricas. Eso hay que evitarlo, tomar medidas para que el cambio sea beneficioso. La transición justa”, expuso.

Aunque pide tiempo para ver cómo avanza el nuevo Gobierno, es consciente de que hay medidas que son muy difíciles de efectuar. “Si se hace bien, la transición ecológica tiene que llevarnos a una factura mucho más limpia y mucho más barata. Pero hay medidas que son muy difíciles de llevar a cabo. Por ejemplo, la parte de los beneficios históricos de las compañías eléctricas.

Aún así, aplaude la creación de un Ministerio de Consumo. "En el sector eléctrico se ha echado en falta una representación sólida de los consumidores desde el punto de vista gubernamental. Las eléctricas tienen mucha influencia. Un Ministerio propio aportará más fuerza a los consumidores".

¿Y los abogados de consumo?

Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo, también se mostró ilusionado. “La creación de un nuevo Ministerio que sea solo de Consumo es positivo, con independencia del partido político que lo proponga. La instauración de un Ministerio que proteja a los Consumidores debe ser bienvenida desde el punto de vista de los que somos usuarios, concluyó.