Miquel Buch: "El confinamiento fue preventivo, no hay riesgo de toxicidad" / ()

Escucha la entrevista completa a Miquel Buch en 'Hora 25':

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' después de la explosión que se ha registrado en una fábrica petroquímica de Tarragona y que se ha saldado con al menos un muerto, un desaparecido y 8 heridos. "Estamos hablando de seis personas heridas, un crítico y un grave (...) seguimos hablando de una persona desaparecida y de una persona muerta por la onda expansiva que habría producido esta situación, pero se tiene que investigar y ya lo están haciendo los Mossos", ha asegurado Buch, que además ha añadido que todos los heridos "estaban trabajando en la planta".

En dicha entrevista, Buch ha asegurado que no hay riesgo de nube tóxica y que se había recomendado un confinamiento de manera preventiva hasta conocer los análisis del aire. "La información es que los análisis de aire que respiramos, estamos en una zona cercana, es que no hay toxicidad (...) se recomendó confinamiento porque ha sido una explosión importante. Se ha hecho un llamamiento preventivo, pero justo cuando se ha avisado a la población y cuando han estado a punto de sonar las sirenas, ha llegado el análisis del aire y se ha acabado el confinamiento. Por eso no sonaron las sirenas, pero no hay riesgo de toxicidad", ha sentenciado Buch, que también ha garantizado el buen estado del agua que se consume en la zona.