Igea explica su renuncia en Ciudadanos y pide a Arrimadas que aclare su modelo de partido

Francisco Igea sufrió en primera persona las sospechas sobre las primarias de Ciudadanos en Castilla y León y desde entonces es un firme defensor de la transparencia y la imparcialidad. Sin embargo, considera que los nombramientos de la gestora del partido de este martes en su comunidad y las provincias no siguen esos principios, ya que los nuevos protagonistas están vinculados al sector del responsable de organización del partido, Francisco Hervías. "Está claro que las decisiones que se tomaron ayer por parte de la gestora van en contra de la imparcialidad. Es una decisión que añade más dolor y más intolerancia a la crítica, que es justo lo que no necesitamos en este momento", señala en Hoy por Hoy. Por ese motivo, Igea ha presentado su renuncia como secretario regional de Programas de Ciudadanos de Castilla y León.

Estimados compañeros de @CsCastillayLeon os comunico que acabo de presentar mi renuncia como secretario regional de programas. Os pido calma y confianza en vosotros mismos. Todos somos ciudadanos y @CiudadanosCs es de todos pic.twitter.com/ocwZZlyTW7 — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) January 14, 2020

Igea espera que el partido pueda resolver y analizar su crisis en el Congreso que se celebrará en marzo y que este proceso de elección de compromisarios se haga "de manera neutral" pero decisiones como la de la gestora de este martes "no ayudan a eso". Hay varios aspectos de ese Congreso que, a priori, no le gustan como el hecho de que haya dos sistemas de votación o que haya diferencias entre "electores y elegibles". En cualquier caso, cree que es el momento "de remar juntos" y por eso "muchos nombramientos de ayer no eran necesarios".

Reconoce que hace tiempo que no habla con Inés Arrimadas en persona y espera poder hacerlo pronto. "Una persona que es candidata a presidir el partido tiene que decir cuál es su modelo de partido", sentencia.