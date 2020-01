Canciones de enero 2019: Pet Shop Boys, Delaporte, Nada Surf, Biznaga, Black Lips, La La Love you...

El año musical ha empezado con fuerza, no tanto en lo discográfico como en los conciertos. Diciembre suele ser el mes de las publicaciones y los primeros meses del año son para bailar esas canciones en directo. Este año pasarán por España Pet Shop Boys y Nada Surf, por ejemplo, y muchos grupos españoles como La La Love You o Miss Caffeina con Varry Brava están a punto de arrancar su gira.



El fin del mundo (La la love you ft. Axolotes Mexicanos)

Lo que ha pasado con La La Love You es de lo más fuerte que le ha pasado a la música española en mucho tiempo y gracias al poder de la televisión y, sobre todo, de una persona: Amaia. La cantante les nombró en una entrevista en La Resistencia y el grupo pasó de las 1.000 escuchas a 3 millones en tres meses. Siete de sus canciones llegaron a estar en los primeros puestos de la lista de los 50 Más Virales de España de Spotify. Una de ellas era El Fin del Mundo, un temazo muy bailable y pegadizo que seguro que tocan el próximo 28 de febrero en la Sala Cool de Madrid.

So much love (Nada Surf)

Nada Surf publicará su próximo disco a principios de febrero y So much love es el tercer adelanto de ese trabajo. Una canción luminosa que nos reconcilia con el mundo y aporta un poco de calor humano. De vez en cuando no está mal ponerse un poco amoroso sin caer en la ñoñería. La banda norteamericana vendrá a España en marzo y presentarán ese nuevo álbum en directo en Valencia, Murcia, Madrid, Bilbao y Pamplona.

Dancetería (Miss Caffeina y Varry Brava)

Seguramente todo empezó tras grabar juntos Satánica y ahora Miss Caffeina y Varry Brava se preparan para comenzar su gira conjunta el próximo 8 de febrero en A Coruña, para luego tocar pasarán por Madrid, Barcelona y Murcia. Con sus características propias, los dos grupos tienen un sonido común que convierte todos sus conciertos en una auténtica fiesta, así que a lo mejor conviene ir al gimnasio antes de ir a verles juntos y evitar las agujetas del día siguiente. La gira lleva por nombre Dancetería, como la canción que comparten y que resume a la perfección su filosofía: su mejor refugio es la música.

Rumbler (Black Lips)

Black Lips lleva un tiempo trabajando en su próximo disco que se llamará Sing in a world that’s falling apart, aunque con tres adelantos ya han ido mostrando el camino que van a tomar en este 2020. Ejemplo de ello es Rumbler, un tema al puro estilo country (granjero, para entendernos) que te teletransporta de un plumazo al oeste norteamericano. Una canción, que según ha explicado el propio bajista de la banda garagera de Atlanta, habla sobre un muñeco de G.I. Joe –cuyo nombre en código es Rumbler– y que, para él, está basado en su tío abuelo y héroe de guerra Bobby Earl Swilley. Un ritmo melancólico para este ya que la cadencia de este corte está basado en un poema sobre la caza de osos que le contaba su abuelo. Odelia, Gentleman y Rumbler forman parte de este álbum que verá la luz este 24 de enero.

Probablemente no (Tórtel)

El valenciano Tórtel, que ya nos asombró con su cuarto disco Las tres tormentas (Intromúsica Records, 2018), le ha cogido el gusto a a un sonido oscuro siendo electrónica más oscura del indie patrio. En la actualidad, Jorge, o lo que es lo mismo, Tórtel, va mostrando a modo de singles lo que será su quinto trabajo: Pirámides y Probablemente no. Este último es un dub fantasmagórico acompañado por sintes y bajos profundos que sirven de canal para explicar uno de los mayores miedos de la humanidad: nosotros mismos. Un oleo al más puro estilo de la pintura flamenca de Pieter Brueghel conocido como el Viejo –obra de Marina Iglesias– y expresamente pintado para esta canción explica a la perfección esos otros yo, que según Tórtel son: "amenazantes, absurdos y locos".

Asco (Fantasmamidi)

Borja, Carmen y Pedro forman una banda de punk-wave y post-punk, o como ellos se autodefinen: trío de punk new wave dadaista. En resumen, son Fantasmamidi. Afincados en Murcia, acaban de sacar su segundo trabajo, Letargo (de la mano de Discos de Kirlian) donde hablan de todo un poco, de crítica social, de mal rollo, de surrealismo artpop, de costumbrismo... Tras su debut homónimo, estos murcianos dan un paso maduro en su sonido y en sus letras donde, además de Asco, que engloba gran parte del imaginario del álbum, también encontramos canciones destacables como Murcia y Nosferatu html. Borja Martínez Cebrián, además de ideólogo de la banda también está a su nombre la –imperdible– portada del disco.

Home Thru Hell (Deap Lips)

Deap Lips es un feliz accidente porque lo que a priori iba a ser una colaboración puntual, al final se ha convertido en un supergrupo formado por el dúo californiando Deap Vally (Lindsey Troy y Julie Edwards) junto a dos de los integrantes de The Flaming Lips (Wayne Coyne y Steven Drozd). Home Thru Hell es el primer adelanto del que será su primer disco, previsto para marzo. Un tema extraño porque mezcla guitarras duras, sintetizadores y campanas con sonidos de motor y de pájaros. Psicodelia conceptual que, por raro que parezca, suena de maravilla.



Monkey Business (Pet Shop Boys)

Que Neil Tennant y Chris Lowe sigan componiendo temazos 40 años después de haberse conocido no es moco de pavo, pero que además sigan sonando tan modernos —cuando podrían estar buscando ofertas del Imserso— ya roza el milagro. Monkey Business (una expresión que puede traducirse como 'juego sucio') es un avance del que será su decimocuarto disco, Hotspot, que saldrá a la venta el próximo viernes 24 de enero. Si vais al BBK, id preparando el baile.



2k20 (Biznaga)

Biznaga es, a todas luces, una de las bandas más infravaloradas del rock español y lo lógico sería que en 2020 las cosas empezaran a cambiar. Habrá quien ligue el actual revival guitarrero al éxito de Carolina Durante o Fontaines DC. Nosotros empezamos a intuir que algo pasaba gracias a los rabiosos versos de Nigredo, Las Brigadas Enfadadas o Una Ciudad Cualquiera. Por eso tenemos tantas ganas de escuchar su tercer disco, que se llamará Gran Pantalla y del que ya han dicho que va a ser un álbum conceptual inspirado en la figura de Dios. 2K20 ha sido una de las primeras canciones del año y todo apunta a que va a seguir sonando hasta 2K21.



Clap Clap (Delaporte)

Delaporte ha protagonizado una de las irrupciones más interesantes de los últimos años, pero después de lanzar unos cuantos singles muy prometedores se descolgaron con un disco bastante irregular que, probablemente, no refleja de lo que son capaces (por muy divertido que sea su directo), así que hacía mucha falta que fueran completando el repertorio con temazos como Un alud (su colaboración con Amatria, que esperamos que persista) o como este Clap Clap.