La lección vital de Sharon Jones: canciones de una superviviente

Sharon Jones fue funcionaria de prisiones y durante años cantó en bodas las fines de semana. Bien entrada en los cincuenta debutó en la música de la mano de Daptone Records y durante algo más de diez años fue una de las grandes figuras del resurgir del soul.

En 2014, tras cuatro años alejadas de las tiendas, Jones regresó con Give The People What They Want, un disco poderoso y evocador que llegó tras superar un cáncer que acabó matándola. Con este disco Jones demostró su inmenso talento y la máquina bien engrasada que era Daptone.

Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro a recordar el quinto disco de la estadounidense, un álbum que se convirtió en su grito contra la enfermedad. En aquella gira, Jones compareció debilitada y con la cabeza rapada. “Quiero que la gente me vea así”, contó entonces. “La música es lo que me mantiene sana y quiero que esto sea un ejemplo para otras personas que se enfrentan al cáncer”, añadió.

Para recordar esta joya contamos con Toni Castarnado, periodista musical de larga trayectoria, y con los reportajes de Lucía Taboada y Sheila Blanco.

