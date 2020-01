"El Real Madrid tiene lo que no tenía": la clave por la que Álvaro Benito confía en el Madrid de Zidane

El Real Madrid se impuso este sábado al Sevilla (2-1) merced a un doblete de Casemiro, lo que le permitió dormir como líder. Tras la victoria de este domingo del Barcelona en el debut de Quique Setién, los culés han vuelto a la primera posición, empatados a puntos con los de Zidane.

Álvaro Benito ha resaltado en el último tramo de Carrusel la "regularidad" del Real Madrid, que lleva sin perder desde la jornada 9 en Mallorca, donde cosechó la que hasta el momento es su única derrota en LaLiga: "Creo que el Real Madrid va a estar ahí hasta el final porque tiene lo que no ha tenido en las ligas: la regularidad. Es un equipo que encaja poco, es un equipo que en un partido como el del sábado que ha estado atascado pues hasta incluso ese día se sostiene en el partido. A mí por ese lado el Real Madrid me hace ser optimista en cuanto a que va a ser competitivo hasta el final y no va a tener esas fases de desengancharse del juego que ha tenido temporadas atrás en las que había partidos en los que no competía como está compitiendo este año".

"Si es capaz de mantener esa capacidad de encajar poco, de conceder poco a los rivales, con el talento que tiene arriba va a estar muy, muy parejo, espero mucha igualdad", ha añadido Álvaro Benito.

Además, el míster de la SER ha reiterado su idea de que ni el Barcelona ni el Real Madrid "han hecho fútbol de campeón por encima del otro".

"Es muy pronto para ver hasta donde puede llegar el Barça de Setién. Cuatro ó cinco días son muy pocos para el trabajo de un entrenador. Se empiezan a ver algunos esbozos, pero es muy pronto", ha opinado sobre el debut de Setién en el banquillo del Barça.