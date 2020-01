Joaquín Almunia: "La experiencia te ayuda, pero no es impresdindible para llegar a un Gobierno"

Afirma la escritora Ana María Matute que “la experiencia es algo que te llega cuando ya no te sirve para nada”. En el caso de Joaquín Almunia durante su trayectoria ha acumulado más sueños cumplidos que fracasos. Fue el ministro más joven del primer Gobierno de Felipe González, encargándose de la cartera de Trabajo y Seguridad Social (1982-1986) y, posteriormente, de la de Administraciones Públicas (1986-1991). Además, ejerció como Secretario General del PSOE durante tres años, entre 1997 y el 2000. Tiempo después, tomó un avión rumbo a Bruselas, donde ejerció de Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios y de Vicepresidente de la Comisión Europea hasta el año 2014.

Actualmente España es el segundo país de Europa con los líderes políticos más jóvenes, solo superado por Croacia. Es complicado determinar si en política resulta más útil la experiencia o la inteligencia. Y es que los tiempos cambian. Almunia recuerda que días antes de su toma de posesión como ministro se fue a un Corte Inglés para comprarse un traje porque no tenía ninguno: “Era impensable ir sin corbata a jurar el cargo”. Recuerda las miradas expectantes de los funcionarios el primer día que pisó el ministerio. “Me imagino que estarían pensando… a ver qué van a hacer estos que no tienen experiencia de gobierno”.

La edad de un político es una cuestión que siempre está en el trasfondo de muchos debates. En los últimos meses, mucho se ha escrito, por ejemplo, sobre la edad de Trump o de los candidatos demócratas Joe Biden y Bernie Sanders y sobre su capacidad para asumir un cargo como el de Presidente de Estados Unidos durante los años que vienen. Pero no es la primera vez. Durante el debate electoral de 1984, el demócrata Walter Mondale atacó a un veterano Ronald Reagan a propósito de su edad. Ni corto ni perezoso, el republicano le respondió: “No voy a hacer de mi edad un tema de campaña ni tampoco voy a explotar la juventud e inexperiencia de mi adversario”.

Son conocidos los perjuicios que existen con los mayores, pero no se habla tanto de los que existen con la gente joven por el hecho de serlo. Almunia lo confirma: “Entre la gente mayor muchas veces hay prejuicio con la gente joven”. “En la política europea es difícil llegar a un puesto de responsabilidad con 30 años. Pero en el Parlamento Europeo hay gente muy joven, incluso en la Comisión Europea hay algún Comisario que cumple este año los 30 años. “

A sus 71 años, Joaquín Almunia continúa trabajando en un think tank y vinculado a los asuntos comunitarios. Es claro cuando dice que hace “exactamente” lo que quiere: “No me cuesta nada estar activo trabajando en lo que me gusta.”

En lo que tiene que ver con los asuntos públicos cada vez está menos claro si la experiencia es un activo o un lastre. “La experiencia te enseña en qué tipo de decisiones puedes hacer una temeridad y en qué tipo de decisiones es mejor no hacerla. La experiencia te ayuda, pero no es imprescindible para llegar a un Gobierno o a un trabajo de mucha responsabilidad”, sentencia Almunia.