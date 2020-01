El juez archiva el caso TOUS, los expertos discrepan

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decidió el lunes archivar la causa que investigaba la pureza de las piezas de plata de la joyería catalana Tous, en concreto, la que afectaba al característico oso tras la denuncia de una asociación de consumidores de joyería. Pedraz ha dictado el auto de archivo provisional tras haber tomado declaración a la defensa de Tous y al laboratorio Applus Laboratories, que certifica la autenticidad de las joyas de la joyería catalana. El juez no ve indicios de estafa.

El Ministerio Público había denunciado a la firma catalana por los delitos de publicidad engañosa, estafa continuada, falsedad en documento público y corrupción en los negocios.

La investigación de CONSUJOYA

La denuncia se realizó en 2018, tras una investigación por parte de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Joyas, CONSUJOYA. "Se habían hecho pruebas con algunas piezas en un laboratorio con un notario. Se analizaron y se entregaron a la Guardia Civil con esa documentación. Nosotros hemos estado al margen desde diciembre de 2018, fecha en la que se presentó esto, hasta ahora”, dijo la abogada de la asociación, Magdalena Entrenas, el domingo en SER Consumidor. Y continuó: “Ha habido una investigación secreta por la Guardia Civil y por la Fiscalía de Córdoba. Cuando tuvimos constancia de que la investigación se había remitido a la Audiencia Nacional, lo que hemos hecho es personarnos en las diligencias que había, y nada más", explicó Entrenas.

En los últimos días también se habló de un posible conflicto de intereses entre CONSUJOYA y Tous por una polémica del pasado: el registro, por parte de la marca catalana, de una pieza con forma de corazón. Caso que ganó la asociación, pero por el que le preguntamos en el programa. "No hay ningún tipo de conflicto entre CONSUJOYA y Tous. Nos encargaron pedir la anulidad de ciertas piezas de la marca. Analizamos el asunto, lo planteamos en un juzgado mercantil de Barcelona y ganamos el caso. Siguió en otras instancias judiciales, incluido el Supremo, y lo ganamos. Se declaró que ese diseño no estaba bien registrado y que no era patrimonio de ningún joyero”, concluyó.

Luis Pérez, Maestro Joyero, perito judicial experto en joyas y propietario de Molino Joyeros, estuvo también en SER Consumidor. Explicó que este caso no es nada nuevo, y que él, como artesano de la joyería, lleva viendo este “relleno” muchos años. "Yo ya lo había visto hace muchos años. El osito nació en 1985, y desde entonces muchos profesionales del gremio hemos hablado de esto". Es decir, ¿No es de ahora, esta práctica del relleno es de siempre?, le preguntamos: ”En los comienzos de TOUS, los clientes nos traían los ositos para arreglarlos, y como artesano que soy, me encontraba con la sorpresa de que estaban rellenos", contestó.



Y sobre aspectos legales, el joyero dijo que “según la legislación vigente sobre metales preciosos, el relleno fraudulento de los productos de metales preciosos con otros metales inferiores, metales industriales o con otros materiales está penalizado y se consideraría una infracción leve”, explicó el maestro joyero.

Applus Laboratories también estaba imputado

Según afirmó Luis Pérez, el laboratorio es el que se encarga de dar el visto bueno antes de que las joyas puedan salir a la venta. "En el caso de este tipo de fabricantes, que tienen un gran volumen de producción, no analizan pieza a pieza. Cogen una pulsera aleatoriamente, la analizan, la parten por la mitad, comprueban los metales y autorizan la salida al mercado. Yo en este caso no sé si hay intereses de por medio, pero creo que es el laboratorio el responsable".

¿Hay que hablar de bisutería?

Desde CONSUJOYA defienden que el relleno de las piezas puede hacer que dejen de estas consideradas como joyas. Algo con lo que el perito judicial discrepa. “Desde mi punto de vista es plata, no bisutería. El grueso de la chapa de este tipo de joyería viene a tener un grueso de unas cinco décimas, que ya es una chapa curiosa de plata. Plata tiene, no hay ningún engaño. Lo que llama la atención es que tenga ese relleno. Lo pueden hacer para darle más consistencia, para darle más solidez, para que no se abolle con tanta facilidad”, explicó.

"No deja de ser una joya de plata. Lo único que se debería hacer es avisar al consumidor”, concluyó.