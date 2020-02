Benedicta Sánchez, Goya a actriz revelación : "Almodóvar no sabe lo que se pierde si no me reclama"

Benedicta Sánchez se ha convertido en un personaje de lo más aclamado en las últimas semanas después de ganar el premio Goya a mejor actriz revelación por su interpretación en 'Lo que arde', con 84 años. La lucense ha sido entrevistada en el nuevo programa de Buenismo Bien para hablar de esta y otras muchas cosas.

Su discurso de agradecimiento en la gala se hizo viral por lo improvisado y natural que le salió: "Desde siempre, si no me escribo nada luego no me acuerdo de qué decir, de ahí que hiciera ese discurso", ha confesado. Aunque así, tal y como recalcó Quique Peinado, quizá se convirtiera en la primera actriz que se queja de tener demasiado tiempo para hablar.

Pero, ¿qué se siente al recoger un Goya a su edad? Benedicta es clara: "A estas alturas de mi vida, poco siento. No es como si te lo dan con 20, 30 o 40 años, el entusiasmo va disminuyendo como en todo". Afirma, además, que el premio no le ha cambiado la vida en absoluto, pues nunca tuvo mucho dinero y nunca necesitó más de lo necesario para sobrevivir. "Eso de que me den un cheque con dinero me suena a rancio, a desagradable".

Lo que no parece que se reduzca son sus apariciones en la gran pantalla: la actriz ha confirmado que, desde que ganó el premio, varias personas han contactado con ella para "colaborar" en diversos proyectos. ¿Está Almodóvar detrás de alguno de ellos? "De momento, no. Hablé un poco con él y me pareció una persona encantadora y agradable, pero ya está". Benedicta es clara: "No sabe lo que se pierde si no me reclama para alguna de sus películas".

No sabe cómo será su futuro como actriz, si tendrá mucha más trayectoria o no, pero explica que en su vida no existe la palabra aburrimiento: "Tengo tantas cosas que hacer que me agradan, que no preciso de ninguna película". Y, aunque con un descubrimiento algo tardío en el cine, Benedicta asegura que no ha sido tan feliz como en sus años de fotógrafa profesional: "Fue la mejor época de mi vida, mucho mejor que ganar un Goya. Las relaciones personales que forjé entonces las recuerdo con muchísimo cariño".

Con 84 años, un Goya y muchos recuerdos, Benedicta Sánchez ha sido considerada como la Mujer del Año por Buenismo Bien y se ha mostrado agradecida y humilde a partes iguales: "La verdad es que me quedo igual que antes", confiesa entre risas. La protagonista de 'Lo que arde' ha sido revelación, pero de ahora en adelante seguro que da mucho que hablar.