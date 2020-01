Benedicta Sánchez: "Fue como un juego, como cuando era pequeña y jugaba con mis amigas"

Benedicta Sánchez ha sido entrevistada por El Cine en la SER minutos después de recibir el premio Goya a Mejor Actriz Revelación a los 84 años de edad por su rol en 'O que arde', el film de Oliver Laxe.

La actriz se ha mostrado orgullosa del premio recibido, pero afirma que lo considera más "una obra del destino" que mérito propio, ya que define su participación en la película como algo que "dejó correr" y que no supuso "ningún sacrificio, todo lo contrario".

"Yo no tenía ninguna ambición, ningún sueño. Pero ha ocurrido y mira, yo que sé. Ya no me muero sin una experiencia como esta", afirma Benedicta a los micrófonos de la SER.

Benedicta Sánchez recuerda con palabras de nostalgia su papel en la película y reconoce que para ella "fue un juego". Lo ha comparado con su infancia: "Es como cuando era pequeña y jugaba con mis amigas", ha dicho. "Fueron unas vacaciones con gente nativa, gente de allí fantástica, con Oliver Laxe y su equipo", recuerda la premiada actriz.