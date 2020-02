John Fogerty traerá los clásicos de la Creedence a España en junio

Se habla mucho del pacto con el diablo de los Rolling Stone y poco de John Fogerty que, a sus 75 años, sigue dando giras mundiales recordando las canciones de la Creedence Clearwater Revival. Esta vez, ese tour hace parada en España con dos únicas fechas: el 17 de junio en el Wizink Center de Madrid y el 19 del mismo mes en el Azkena Rock Festival de Vitoria-Gazteiz.

El líder de la Creedence dejó buen recuerdo en el festival de Vitoria en 2017, cuando encabezó el cartel y tres años antes, en 2014, clásicos como Proud Mary, Born on the Bayou o Who’ll stop the rain retumbaron en las montañas de Gredos en el festival Músicos en la Naturaleza. Desde hace unos años, cuando está de gira incluye alguna fecha en nuestro país pero no siempre fue así. En 40 años de carrera jamás había pisado Madrid hasta que en 2009 dio un concierto en la Casa de Campo que quedará para siempre en el recuerdo de la ciudad.

La Creedence Clearwater Revival estuvo activa apenas siete años. Los desencuentros entre los hermanos Fogerty y una serie de malas decisiones llevaron a la banda a la separación pero muchas de sus canciones ya se habían convertido en himnos imperecederos. Una vez más, el cantante californiano podrá comprobarlo en nuestro país. Las entradas, tanto para el concierto en Madrid como para el festival Azkena, ya están a la venta.