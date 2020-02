Cuando la piedra ha salido de la mano pertenece al diablo

'Cuando una piedra ha salido de la mano pertenece al diablo', este viejo proverbio parece hecho ex profeso para reflejar la imprevisibilidad de lo que puede ocurrrir tras el brexit que hoy inicia su año de transición. A lo imprevisible, lo que no se puede prever, hay que añadir lo no previsto, lo que se hubiese debido prever y que no se ha preparado adecuadamente y que debe de ser mucho a juzgar por lo que leemos en un artículo del diario 'The Guardian'. Un artículo que merece atención por lo que se dice y por quién lo dice. "Los británicos no sabemos lo que se nos viene encima", afirma uno de los que mejor conocen el asunto Philip Rycroft que durante los últimos tres años ha ocupado el cargo de secretario permanente del departamento encargado de preparar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

En un tono de pesimismo, casi alarmista, Rycroft expresa su gran preocupación por la inconsciencia con la que el gobierno y la sociedad se están enfrentando con la nueva situación. "Nos esperan desafíos de gran envergadura que imaginamos", dice y se detiene en uno: "Necesitaremos miles de nuevos funcionarios y muy especializados para hacer frente a las tareas de las que antes se ocupaba la Unión Europea y ni los tenemos ni los estamos preparando", añade y "tendremos que hacerlo en pocos meses; además tendremos que hacer un esfuerzo gigante para adaptar leyes y reglamentos". Una adaptación especialmente compleja en un mercado interior de cuatro naciones con intereses específicos muy distintos por ejemplo en Agricultura, Pesca y Medio Ambiente".

Obsesionados por el problema político y económico, no hemos reparado en el administrativo que puede ser de campeonato. El enmarañamiento burocrático, la jungla de la ley, que es menos grave que la ley de la jungla, pero que es muy serio, pueden enredar aún más el difícil proceso . Sorprendente artículo el de Rycroft. Uno se pregunta qué han estado haciendo él y su departamento de preparación del brexit durante estos años. Pero si el panorama es ese y él debe saberlo, la piedra que el brexit ha lanzado, sí, está en manos del diablo.