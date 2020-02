Canciones de febrero: Hinds, El Columpio Asesino, The New Raemon, Waxahatchee...

Una vez hechas las presentaciones, 2020 se ha puesto en marcha con una intensa actividad discográfica que, por lo pronto, parece marcada por el retorno de bandas muy queridas y, en especial, después de unos años muy marcados por la música urbana, por lo que parece un contraataque coordinado de la guitarra eléctrica, con Hinds, El Columpio Asesino, Biznaga y Triángulo de Amor Bizarro a la cabeza.

Good bad times (Hinds)

Con una estética de terciopelo. Así presentan las Hinds su próximo trabajo, The Prettiest Curse, que se publicará el próximo 3 de abril. Las madrileñas acaban de sacar su segundo single –Good bad times– y no solo vemos un cambio visual con la colorista portada de este disco, sino que se nota el paso al frente que la banda ha tomado respecto al sonido: guitarras más cuidadas pero con la frescura canalla que las caracteriza. Por si fuese poco, Hinds incorpora varias frases en castellano ("de esos temores / siempre parece que yo tengo culpa / buscando mimos / poco a poquito haces que me consuma"), un movimiento que ha dibujado una sonrisa enorme a sus seguidores en la península. Recordemos que este cuarteto cuenta con muchísima fama fuera de nuestro país, tan solo hay que mirar el tour que tienen preparado con 13 fechas en Europa y 21 en EE.UU. De momento y antes de ver todo el pastel que nos tienen preparado nos dejan este adelanto que habla de una relación de amor vista desde dos puntos de vista opuestos: el que lo ve de color de rosa y el que lo ve con nubes negras.

Me miras pero no me ves (Ma José Llergo)

¿El flamenco es indie? Pues seguimos sin saber qué lo es pero creemos que la forma de María José Llergo de afrontar su carrera sí lo es. Acaba de publicar su primer disco, Sanación, pero ya nos había conquistado el año pasado con su Nana del Mediterráneo y su dueto con Juancho Marqués. Ahora nos pone los pelos de punta con canciones como esta. Flamenco sin matices, como el que llevó el año pasado al Primavera Sound. Pura honestidad que acerca el flamenco a nuevas generaciones.

Fire (Waxahatchee)

Quienes descubrimos a Waxahatchee gracias al brillante EP que publicó junto a Kevin Morby, hicimos todo lo posible por no perdernos su concierto del Primavera Sound 2018. Un directo en el que Katie Crutchfield demostró que no necesita grandes hits para meterse a miles de personas en el bolsillo porque va sobrada de voz, de oficio y de talento. A mitad de camino entre la delicadeza de Lana del Rey y el filo de Courtney Barnett, la artista de Alamaba tiene ya listo su quinto álbum, que se llamará Saint Cloud y saldrá el 27 de marzo. La composición del disco, al parecer, ha estado marcada por su decisión de dejar de beber. Pero la idea de Fire surgió al ver el reflejo del sol sobre el río Mississippi mientras conducía hacia el oeste de Memphis. Con solo escucharla ya dan ganas de hacerse la Ruta 66...

Sirenas de Mediodía (El Columpio Asesino)

Dejaron el listón tan alto con La Gallina (2008), Diamantes (2011) y Ballenas muertas en San Sebastián (2014) —con toda su discografía, en realidad— que los seis años que han pasado sin nuevo disco de El Columpio Asesino se nos han hecho realmente largos. Un silencio roto, de momento, por con singles interpretados por Cristina Martínez (Huir, Preparada y Sirenas de Mediodía) que aún no tenemos claro si dejan más regusto a antesala de pepinazo que a pepinazo en sí. ¿Ya hemos escuchado lo mejor Ataque Celeste o su nuevo gran hit está al llegar? Para saberlo tendremos que esperar, al menos, hasta el 21 de febrero. Pero sí tenemos dos certezas: que estamos ante uno de los lanzamientos más esperados del año y que 2020, con lo nuevo de Biznaga y Triángulo de Amor Bizarro a la vuelta de la equina, va a ser un año muy, muy guitarrero.

Forget Tomorrow (Mighty Oaks)

Un alemán, un italiano y un inglés. Parece un chiste pero es un grupo de música afincado en Berlín que hace un par de años dieron un pelotazo con uno de sus temas, The Great Unknown, perteneciente a su último disco, que suma más de 24 millones de reproducciones en Spotify. Este mes de febrero presentan nuevo álbum y ya han avanzado canciones como esta, Forget Tomorrow, perfecta para cualquier hora del día. Empieza suave y su ritmo se anima hacia la mitad, iluminando todo a su alrededor. En el mes de mayo, visitarán España para tocar en Madrid y Barcelona.

Luna creciente (The New Raemon)

El séptimo disco de The New Raemon se llamará Coplas del andar torcido. Dicen que será su disco "más hermoso y melancólico" y, a juzgar por ese adelanto, tiene toda la pinta. Drama contenido, esperanza y coros de Anni B Sweet, un cóctel demasiado tentador como para no meterlo en esta lista.

Just give me your love (Monarchy)

El nuevo disco de Monarchy se espera para mediados de año. Just give me your love es el segundo adelanto y sigue la estela de pop electrónico que manejan a la perfección. Una canción optimista, alegre y pegadiza. No es un gran hit pero entra muy bien desde la primera escucha.

Stranger things (Polock)

Polock saben muy bien a que juegan. Tras tres discos, este quintento valenciano sabía que necesitaba un giro. Un giro único. El del idioma. Tras diez años en el panorama indie patrio cantando en inglés, Polock se anima a contar sus historias en español y lo hace de la manera más sincera, contando un Romance. "Si ahora veo Strange things y me acuerdo de ti", canta Papu mientras piensa en todo lo que dejo de hacer por estar con una persona. Los de Valencia sacan su lado más personal, llegando a contar historias muy personales, para dejar claro que siguen en esto para tocar temas como el amor, el desamor, la pérdida de amistad y otras nuevas historias que están por llegar. Siempre con un sonido vintage, como dicen ellos, pero fluyendo entre texturas más modernistas que hacen de Polock un sonido inconfundible desde su primer elepé en 2010 hasta este.

Broken Boy (Cage The Elephant & Iggy Pop)

A lo tonto, los norteamericanos Cage The Elephant han conseguido ya dos premios Grammy al Mejor Disco de Rock, destacando en un palmarés repleto de nombres ilustres: Foo Fighters, Red Hot Chilli Peppers, Muse, The Black Keys, The Rolling Stones, Beck, U2, Green Day... La canción que abre su último disco, Broken Boy, es un temazo en toda regla con el que ya lo dimos todo en su momento, pero la nueva versión que acaban de publicar, en la que participa el mítico Iggy Pop, nos gusta aún más, si cabe. Un dato importante a tener en cuenta: su único concierto del año en España va ser —salvo sorpresa— el del Mad Cool (9 de julio). How does it feel?

Dressing america (TORRES)

"To you, on short notice" ("Para ti, a corto plazo"), así es la carta de presentación de esta joven norteramericana que ya encadena su cuarto disco de estudio titulado Silver tongue. Estamos ante el álbum más ecléptico y personal de TORRES que lo presenta como algo que supone un puñetazo sobre la mesa para reponserse de Three futures, su trabajo anterior fue un sobresalto en su carrera ya que no se cumplió con las expectativas que el sello ponía sobre ella. Dressing Americaes una de las canciones más dulces, una canción de amor de extrema devoción que incluso llega a dormir con botas de vaquero en caso de que su amante la necesite –"I tend to sleep with my boots on / Should I need to gallop over dark waters" ("Tiendo a dormir con las botas puestas ¿Debería galopar sobre aguas oscuras?")– y que presenta un sonido particular con cajas de ritmos apagados. TORRES es una mujer que lleva sombrero de vaquero y las riendas de todo.