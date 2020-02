"Después de todo, sería un despropósito": La opinión de Yago de Vega sobre la situación de Bale

Jueves seis de febrero. Minuto 82 en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid cae 2-4 en casa ante la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey y el estadio ruge por la remontada. Llega el tercero. Y a punto estuvieron los blancos de alcanzar el empate.

Mientras tanto, alejado de los focos y el jolgorio de la grada, Gareth Bale abandonaba el estadio madridista. En un Audi. Después de que Zinedine Zidane no le convocara para el derbi ni para el duelo copero. Antón Meana, periodista de la Cadena SER, ha comentado que "la relación entre Zidane y Bale está rota" y coincide con Antonio Romero, narrador de los partidos del Real Madrid en la emisora, sobre que "Bale ahora mismo es el último en la rotación" y "no jugará más si Zidane no le necesita".

Ante esta situación, Yago de Vega ha subrayado que "todo lo que no sea que Gareth Bale salga del Real Madrid a final de temporada sería una locura, un despropósito después de toda la poca implicación que se le ve". Además, ha afirmado que "aunque tus compañeros estén perdiendo, tienes que ir abajo, tu equipo acaba de perder, dar apoyo a los tuyos". Y ha señalada que la implicación del futbolista galés es "cero".