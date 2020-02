Álvaro Benito: "Sergio Ramos no me parece un jugador excesivamente duro y no creo que tenga bula arbitral"

En una jornada marcada por la polémica arbitral que dejó los enfrentamientos del Real Madrid y FC Barcelona con sus respectivos rivales, nuestros expertos analizaron en el último tramo de Carrusel todo lo sucedido. Además, hablaron acerca de los protagonistas de esas acciones que fueron objeto de quejas para muchos.

Iturralde González señaló en Carrusel durante el Osasuna - Real Madrid, que Sergio Ramos debió ser expulsado cuando todavía Osasuna mandaba en el marcador por una dura entrada sobre Rubén García. "Eso es roja, es rojísima. Tiene que entrar el VAR. Es igual que la de Muniain (...) Lo que es indefendible es el sistema. No puede ser que pase y a los 15 días tengas VAR (...) Le llamas y le dices: 'Mira, Cordero Vega, eres muy buena persona pero no vas a volver a ponerte detrás del VAR porque si no eres capaz de ver esto, no eres capaz de analizar la herramienta (...) Tienes que mandar un mensaje a los 20 navegantes y decir: 'Quien no cumpla, no va a estar", sentenció Iturralde.

Álvaro Benito Villar no desaprovechó la oportunidad que le dejó 'El Sanedrín' para expresar su opinión acerca de Sergio Ramos, uno de los señalados por las acciones que protagonizó sobre el terreno de juego de este fin de semana: "Hoy ha habido errores del árbitro, no del VAR (...) Ramos es un jugador muy competitivo pero no me parece un jugador duro. Además, creo que no tiene bula arbitral. 25 expulsiones, imagínate si tiene bula arbitral (...) La entrada de hoy es fuerte pero no es violenta, va al balón", dijo.

"Sergio va muy fuerte a los duelos, como tienen que ir los centrales buenos (...) Hay momentos en los que parece que no habéis visto jugar a Sergio Ramos. Os habéis hinchado a ver fútbol, sabéis distinguir una entrada en la que uno va a hacer daño de esta", ha añadido.

La agresividad bien entendida, una virtud

Cuestionado por si otros centrales "van tan duro" como Ramos, Álvaro Benito ha respondido: "Van Dijk cuando tiene que ser duro es muy duro, va a las disputas fortísimo. Y en mi opinión, ojalá Varane fuese igual de duro que Ramos, para mí es lo que le falta un poco. Es un jugador estupendo, pero para mí le falta un poco eso. A mí me gustan los jugadores agresivos, con la agresividad bien entendida. Yo no creo que Sergio Ramos haya querido nunca lesionar a un compañero. No me viene a la cabeza absolutamente ninguno, creo que esos jugadores ya están en extinción, no como hace 20 o 25 años, que había jugadores que tenían intención de dejar marcados a compañeros. Eso está afortunadamente en extinción, pero los defensas van al límite y a veces llegan a destiempo".

"Ramos es un defensor duro, es un excelente defensor. Por supuesto que es roja, que es susceptible de ser roja, pero para mí va al balón. Lo extrapolo a Sergio Busquets, Sergio también ha sido un jugador muy duro y lo digo como algo muy bueno, no de manera peyorativa. Ojo con ir al choque con él, y esta ha sido una de las virtudes que ha tenido Sergio a la hora de defender todos estos años. Lo mismo que Casemiro, que es un jugador que todo lo que hay por ahí lo barre. Y preguntas por ahí a los futbolistas profesionales y te dice 'uy, yo veo venir por ahí al tren de mercancías y me quito', y esa es una virtud", ha dicho.

Por último, ha concretado: "¿Los jugadores del Atlético de Madrid, sobre todo desde que está el 'Cholo' de entrenador no van duro? ¿Diego Costa no va duro a los balones? A lo mejor he estado viendo otra liga... ¿Felipe no es un defensor duro?".

Más opiniones del Sanedrín

No obstante, los demás participantes de nuestro Sanedrín también quisieron dejar constancia de su opinión acerca del tema que estuvo en boca de todos el domingo: "Yo creo que a Sergio Ramos no lo juzgan como lo tienen que juzgar", dijo Talavera.

Además, el narrador del Atlético de Madrid en Carrusel Deportivo añadió: "Solo hay que ver la entrada a Morata hace una semana, la agresión a un chaval de la Real el otro día en un córner, lo que ha hecho hoy a Rubén (García) contra Osasuna…".

Siguiendo este alegato, Jordi Martí también se expresó: "Ramos tiene un plus de bula arbitral. Él lo sabe y creo que a menudo sabe que goza de una cierta impunidad".