López Nieto: "El mejor nivel de VAR en Europa es el español"

La polémica arbitral vive un nuevo capítulo. Los encuentros de Real Madrid y FC Barcelona el pasado domingo volvieron a generar discusión entorno a la actuación de los colegiados. La implantación del VAR, de nuevo en el punto de mira. Y quiénes salen más perjudicados que otros.

El representante de La Liga en el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, Antonio Jesús López Nieto, ha respondido a todas estas cuestiones y más.

La entrada de Sergio Ramos en El Sadar

"Yo creo que es roja a Ramos, pero entiendo que a otros no se lo parezca. El árbitro de VAR consideró que aquello no era una entrada de roja".

Aplicación del VAR

"Creo que el VAR tiene cosas muy buenas y se tiene que mantener. Y ahora, una opinión mía, que no concuerda con la de la FIFA y seguramente será muy raro. pero para mí en el área debería pitar el árbitro y cada equipo tuviese una posibilidad para pedir revisión. Creo que España tiene el mejor nivel de VAR de Europa".

López Nieto también comentó la designación arbitral para la próxima jornada. Los dos árbitros que pitaron a Real Madrid y Barcelona, Gil Manzano y Sánchez Martínez, no han sido seleccionados. Y según el representante de La Liga en el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, se trata de un "descanso": "Cuando se ha decidido eso no hemos pensado en sus actuaciones. Te prometo que no ha sido por eso", aseguró López Nieto.