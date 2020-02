¿La ultraderecha triunfa en los campos nazis?

Un estudio que hoy difunde La Vanguardia, publicado originalmente en la revista Research&Politics y realizado por los investigadores Toni Rodon, de la Universidad Pompeu Fabra, y Julian Hoerner y Alexander Jaax, de la London School of Economics and Political Science, llega a una conclusión sorprendente: la ultraderecha alemana obtiene más votos en las poblaciones cercanas a los antiguos campos de concentración nazis. Los investigadores explican este paradójico apoyo por un efecto de saturación: de la misma manera que el uso masivo de una palabra grave acaba banalizándola, la exposición prolongada a la memoria del Holocausto adormece la sensibilidad de los ciudadanos ante ese crimen.

No nos cuesta entender la incomodidad que pueden experimentar quienes viven cerca de un centro de peregrinaje planetario. Pero resulta incomprensible que ese malestar les lleve a apoyar a quienes, en el mejor de los casos, niegan que aquello sucediese o, en el peor, sienten orgullo por lo que allí pasó y no les importaría repetirlo. En todo caso, como esos ciudadanos no son extraterrestres ni creo que, en general, sean neonazis de carnet, convendría entender qué les está sucediendo, para que la memoria siga siendo eficaz vacuna contra la barbarie y no caldo de cultivo para quienes la niegan, la minimizan o desearían repetirla.